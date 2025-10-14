Czym różni się opłatek wigilijny od Komunii Świętej?

Poczucia humoru ks. Bogusława Kowalskiego w Warszawie nie trzeba reklamować. To marka sama w sobie. I właśnie w takim klimacie jest jego najnowsza książka, która powstała dzięki rozmowom z red. Michałem Łopacińskim, komentatorem sportowym. Na tematy do nich naprowadzali sami słuchacze w komentarzach do kolejnych odcinków udostępnianych na kanale Salve Net.

- Podejmowaliśmy rękawice. Najbardziej baliśmy się odcinaków o Halloween i o wyborach w Polsce, by nie powstała z tego agitka polityczna - przyznał na spotkaniu autorskim 11 października podczas Targów Wydawców Katolickich Michał Łopaciński.

Z zapisu rozmów powstał poradnik wydawnictwa marianów Promic pt. „Świątek, piątek i niedziele. Ks. Boguś wyjaśnia”, w którym każdy może znaleźć coś dla siebie. Są w nim prostym językiem wyjaśnione sprawy wydawałoby się oczywiste, ale i przedstawione głębokie rozważania duchowe.

- Od 20 lat robię egzamin do Pierwszej Komunii Świętej. Pytania znane są od roku. Kiedy jest egzamin, to słyszę przez drzwi, jak rodzice ze sobą rozmawiają, sami mają problem z zagadnieniami. Pierwsze z tych pytań to „Czym się różni opłatek wigilijny od Komunii Świętej?”. A dziewczynka mi mówi: „W Komunii Świętej jest żywy Pan Jezus, a w opłatku - nieżywy”. Kierunek bardzo dobry, ale im starszym księdzem jestem, tym bardziej dochodzę do wniosku, że trzeba nam duchownym więcej mówić kazań wręcz katechetycznych, wykładać kawę na ławę, nie zakładać, że ludzie znają podstawy - przyznał ks. Boguś, dodając, że w wyjaśnianiu wszystkich kwestii pomaga mu praktyka duszpasterska.

- Jestem zwykłym, liniowym księdzem. O mały włos bym nie zdał matury, a wtedy nie mógłbym być kapłanem. Może głębsze studia teologiczne by mi się przydały, ale wszystko, co mówię to praktyka duszpasterska. Nawet śp. ks. Piotr Pawlukiewicz, mój serdeczny przyjaciel, się u mnie radził, prowadząc „Katechizm poręczny”. On, umysł wybitny, potężna głowa, nie miał doświadczenia parafialnego. Nie prowadził np. pogrzebów dzieci, wiec czasami dzwonił, by coś skonsultować - przyznał ks. Kowalski.

