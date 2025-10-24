Linie cmentarne pojadą już 25 i 26 października

Zmiany mają ułatwić dojazd do największych warszawskich nekropolii w związku ze wzmożonym ruchem pasażerów przed Wszystkimi Świętymi.

W sobotę i niedzielę 25 i 26 października uruchomione zostaną trzy autobusowe i trzy tramwajowe linie cmentarne, a niektóre autobusy zmienią swoje trasy. W niedzielę tramwaje będą kursować częściej, czyli według sobotniego rozkładu jazdy.

Z Metra Młociny na Cmentarz Północny będą jeździły autobusy linii C09 (do bramy głównej) i C40 ( do bramy zachodniej oraz południowej). Z pętli Bródno-Podgrodzie na Cmentarz Północny (do bramy głównej) będą ruszały autobusy linii C13, które po drodze zatrzymają się m.in. przy bramie Cmentarza Bródnowskiego od strony ulicy Chodeckiej i przy rondzie Zgrupowania AK „Radosław”, czyli w pobliżu Powązek.

Uruchomione zostaną też tramwajowe linie cmentarne: C1 z Annopola na cmentarz Wolski, która ułatwi dojazd na cmentarze Bródnowski, Powązkowski, Wolski), C4 między Żeraniem a Wilanowem, C6 z Żerania na Cmentarz Wolski (dojazd na cmentarze Bródnowski, Wolski).

W sobotę i niedzielę 25 i 26 października w godzinach kursowania linii cmentarnych będą puszczone dodatkowe kursy na trasie do cmentarza w Wawrze przy ulicy Korkowej (linia 173). Autobusy linii 500 będą miały wydłużoną trasę i dojadą pod Cmentarz Wojskowy na Powązkach, a autobusy linii 727 we wszystkich kursach do cmentarza Południowego.

Autobusy linii 409 będą podjeżdżały pod bramę zachodnią, główną i południową (bez podjazdu pod bramę północną) Cmentarza Północnego.

W najbliższych dniach w rejonie cmentarzy zostaną wprowadzone duże zmiany w ruchu ulicznym. Niektórymi ulicami przejadą tylko autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego, taksówki oraz pojazdy posiadaczy identyfikatorów „H” (dla prowadzących działalność handlową), „T” (dla osób z niepełnosprawnościami, pracowników instytucji mieszczących się przy danej ulicy i mieszkańców) i „M” (służby miejskie i państwowe oraz placówki dyplomatyczne) wydawanych przez Zarząd Dróg Miejskich.

Wprowadzone zostaną także ograniczenia w parkowaniu.

Ruchem będą kierowali policjanci.

Pierwsze zmiany w ruchu na Wólce zostaną wprowadzone już 25 i 26 października. Zamknięta będzie ulica T. Nocznickiego. Wjadą tu tylko autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego oraz dojeżdżający do posesji przy ulicach T. Nocznickiego i Rokokowej.

Z kolei na ulicach Opłotek i Palisadowej będzie jeden kierunek ruchu – od Wólczyńskiej w stronę ul. Wóycickiego. Przejadą tędy tylko autobusy, taksówki, pojazdy z identyfikatorami „M” i „T ”oraz dojeżdżający do posesji przy ulicach: Palisadowej, Opłotek, Burleskiej, Kalambur, Kabaretowej i Herbowej.

W ten sam weekend nie będzie można zostawić samochodu na parkingu przy Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

W sobotę i niedzielę 1 i 2 listopada na warszawskie ulice wyjadą autobusy i tramwaje 26 dodatkowych linii – niektóre z nich będą kursowały z częstotliwością nawet co 1–2 minuty. Komunikacja miejska będzie miała priorytet w rejonie cmentarzy.