Nieznane zdjęcia zburzonej Warszawy

Zdjęcia wykonał Andrzej Nitsch, architekt oraz członek Stowarzyszenia Architektów Warszawskich i Biura Odbudowy Stolicy, który dokumentował ruiny miasta podczas Powstania Warszawskiego i po wkroczeniu Armii Czerwonej. Po jego śmierci w 2002 roku zdjęcia znaleźli spadkobiercy i zgłosili się kilka lat temu do Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego. Fotografie czekały na uporządkowanie, aż instytut podjął decyzję o ich skatalogowaniu i digitalizacji.

Zdjęcia nie są duże i oczywiście czarno-białe. Każde jest w segregatorze, wklejone na zieloną tekturkę, na której ołówkiem odnotowano lokalizację i datę. Większość fotografii wykonano między 1945 a 1948 rokiem. Przedstawiają one uszkodzone w mniejszym lub większym stopniu budynki, ale też wrak czołgu marki Fiat, pozostałości barykad, miejsca kaźni, samotne groby, a nawet Palmiry.

Instytut planuje, by pełna wystawa zdjęć, także plenerowa, została otwarta w Warszawie 17 stycznia, w rocznicę zajęcia stolicy przez Armię Czerwoną.

Andrzej Nitsch urodził się w 1911. Architekturę ukończył na Politechnice Lwowskiej. We wrocławskim Muzeum Architektury zachowały się jego studenckie prace. Był czynny w środowisku architektonicznym, współredagował czasopismo „Architektura". Pracował nad Wielkim Słownikiem Architektów, który ostatecznie się nie ukazał.