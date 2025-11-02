Warszawski

Najnowsze Wydania

warszawa.gosc.pl Warszawskie wiadomości Nominacje na nowe funkcje w archidiecezji warszawskiej

Nominacje na nowe funkcje w archidiecezji warszawskiej

Abp Adrian Galbas mianował ks. dr. Mateusza Kielarskiego wiceceremoniarzem archidiecezji, a ks. Marcina Grabowskiego - asystentem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży AW.

 
Ks. Mateusz Kielarski został wiceceremoniarzem archidiecezji warszawskiej. Tomasz Gołąb /Foto Gość

Od 1 listopada ks. dr Mateusz Kielarski, rezydent parafii Zesłania Ducha Świętego na Piaskach, został mianowany wiceceremoniarzem archidiecezji warszawskiej, czyli osobą odpowiedzialną za koordynację i przygotowanie przebiegu liturgii.

Abp Adrian Galbas mianował także z dniem 1 listopada ks. Marcina Grabowskiego asystentem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży archidiecezji warszawskiej. Wikariusz parafii św. Stanisława Kostki zastąpi w tej funkcji ks. Kamila Falkowskiego.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tomasz Gołąb Tomasz Gołąb

|

Foto Gość

publikacja 02.11.2025 20:16

TAGI:

Polecane w subskrypcji

  • IGM
  • Gość Niedzielny
  • Mały Gość
  • Historia Kościoła
  • Gość Extra
  • Wiara
  • Foto Gość
  • Fundacja Gość Niedzieleny
WERSJA MOBILNA

Copyright © Instytut Gość Media.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgłoś błąd

 