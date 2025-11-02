Nominacje na nowe funkcje w archidiecezji warszawskiej

Od 1 listopada ks. dr Mateusz Kielarski, rezydent parafii Zesłania Ducha Świętego na Piaskach, został mianowany wiceceremoniarzem archidiecezji warszawskiej, czyli osobą odpowiedzialną za koordynację i przygotowanie przebiegu liturgii.

Abp Adrian Galbas mianował także z dniem 1 listopada ks. Marcina Grabowskiego asystentem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży archidiecezji warszawskiej. Wikariusz parafii św. Stanisława Kostki zastąpi w tej funkcji ks. Kamila Falkowskiego.