Wędrówka przez Noce Świętojańskie

Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne św. Jana Chrzciciela w Warszawie zaprasza na „Wędrówkę przez Noce Świętojańskie”. Jest to półroczna droga przeznaczona dla mężczyzn, którzy rozeznają swoje życiowe powołanie. W tym roku proponowany jest premierowy cykl, który obejmuje spotkania stacjonarne, a także Noce i Wieczory świętojańskie. Taka forma zapewni stały kontakt grupy rozeznających, kleryków oraz księdza w okresie od listopada do maja.

Duchowym fundamentem tych rekolekcji są trzy filary: Eucharystia, katechezy oraz czas spędzony na adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Spotkania te są także ważną okazją do nawiązywania dobrych ludzkich relacji, w tym do poznania księży posługujących w seminarium oraz kleryków. To również szansa na spotkanie innych mężczyzn, którzy noszą w sobie podobne pragnienia i dylematy, co może być cennym wzajemnym wsparciem.

Organizatorzy mocno podkreślają, że czas rekolekcji nie jest miejscem agitacji, wywierania presji czy wmawiania czegokolwiek uczestnikom. Wspólna modlitwa skupia się na prośbie, by każdy z obecnych potrafił rozpoznać wolę Pana Boga w swoim życiu i znalazł odwagę, by za nią pójść.

Pierwsza Noc Świętojańska w ramach cyklu odbędzie się w dniach 21 i 22 listopada. Znane są też kolejne terminy tegorocznych zjazdów: 27-28 lutego 2026 r. oraz 22-24 maja 2026 r. Rekolekcje rozpoczynają się w piątek o 17.30 i kończą w sobotę około 15.00. Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą Pisma Świętego, notatnika oraz długopisu.

Celem tej drogi jest spotkanie z Bogiem, drugim człowiekiem oraz pomoc w rozpoznaniu swojej ścieżki. Zaproszenie jest skierowane do uczniów dwóch ostatnich klas szkoły średniej oraz do starszych mężczyzn, którzy rozeznają swoje powołanie.

Zapisy poprzez specjalny formularz. Możliwy jest również kontakt poprzez adres mailowy: powolania@wmsd.waw.pl. Więcej szczegółów dotyczących inicjatywy znajduje się na stronie wmsd.waw.pl.