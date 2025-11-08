W archidiecezji warszawskiej jest 45 dziewic i 9 wdów konsekrowanych. Kobiety spotkały się na dniu skupienia w kościele Stygmatów św. Franciszka na Nowym Mieście. Mszę św. odprawił dla nich abp Adrian Galbas.

W homilii wskazał, że dziewice i wdowy konsekrowane, mimo oczywistych trudności, próbują uczciwie i praworządnie żyć i tym uświęcać świat, a żyjąc i robiąc swoje „po myśli Bożej”, są apostołkami świeckimi.

- Aby jednak wasze apostolstwo i jakiekolwiek apostolstwo było możliwe, musi mieć ono duszę, a tą, jak powie Sobór Watykański, jest miłość. Miłość, która jest większa niż wiara i nadzieja, miłość cierpliwa, nieskupiona na sobie, nieszukająca poklasku, nieunosząca się pychą, niepamiętająca złego, miłość większa niż bogactwa i zaszczyty, miłość, bez której najwykwintniejsze ludzkie, a nawet anielskie gadanie jest jak cymbał brzmiący albo jak miedź brzęcząca. Miłość, bez której największa wiedza jest niczym. Jeśli jej nie ma, nic nie pomoże, nawet największe poświęcenie - mówił metropolita warszawski.

Abp Galbas dziękował za życie dziewic i wdów konsekrowanych. - Chciałbym móc zawsze na was liczyć, na waszą modlitwę, na wasz przykład i na wasze dobre działanie w Kościele, które jest apostolstwem. Nie róbcie wokół siebie zamieszania, nie zwracajcie na siebie uwagi, bądźcie niewidoczne dla świata, by być bardziej widoczne dla Chrystusa. Ponawiajcie jak najczęściej wasz wybór, dokonany w akcie konsekracji, by służyć jedynie Chrystusowi, by opierać się wszelkim postaciom wieloimiennej mamony, by nie mieć innego światowego Pana, poza Tym, który jest waszym Oblubieńcem - dodał.

Do stanu dziewic konsekrowanych w archidiecezji warszawskiej przygotowuje się 11 kobiet. Ich formacja trwa od trzech do sześciu lat i odbywa się zgodnie z programem ks. Stanisława Szczepańca „Formacja kandydatek do stanu dziewic”, który obejmuje trzy tematy przeżywane w rytmie roku liturgicznego. Formacja to comiesięczne spotkania, rekolekcje diecezjalne, zeszyty formacyjne, rekolekcje i spotkania ogólnopolskie i towarzyszenie duchowe.

Duszpasterzem dziewic konsekrowanych jest bp Michał Janocha.