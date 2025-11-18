Warszawski

Z szablą w dłoni i z głową na karabinie

Jerzy Zelnik, Arkadiusz Janiczek, Leszek Czajkowski i Paweł Piekarczyk wystąpią w archikatedrze warszawskiej w spektaklu z okazji 185. rocznicy wybuchu powstania listopadowego i Święta Niepodległości.

 
Spektakl "Ojczyzna" został zrealizowany charytatywnie przez działaczy opozycji antykomunistycznej, osoby głęboko zaangażowane od dziesięcioleci w promowanie wartości narodowych, posiadających państwowe odznaczenia honorowe. Krystyna Piotrowska /Foto Gość

Wydarzenie rozpocznie Msza św. w intencji Polski o godz.19.

Po niej zaplanowano poruszający spektakl muzyczny „Ojczyzna” w reżyserii i według scenariusza red. Ewy Kędzierskiej. Przedstawia on historię polskiej walki o niepodległość od powstania kościuszkowskiego do stanu wojennego 1981-1983, opowiedzianą piórem najwybitniejszych poetów polskich, m.in. K.K. Baczyńskiego, Jana Lechonia i Jana Kasprowicza, i wzbogaconą pieśniami patriotycznymi i powstańczymi, w tym poświęconą żołnierzom wyklętym i Solidarności.

Wybrane utwory mają odniesienia do chrześcijaństwa jako gwarantującej przetrwanie polskiej racji stanu. Podkreślają one znaczenie wiary katolickiej dla ethosu polskiego bohatera narodowego i rolę Kościoła Katolickiego w obronie suwerenności narodowej.

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęli abp Adrian Galbasa SAC, IPN, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL oraz Muzeum Zimnej Wojny.

Spektakl stanowi przygotowanie do widowiska teatralnego przygotowywanego na 100-lecie wybuchu powstania listopadowego, w 2030 roku. Wstęp na niego jest wolny.

Agnieszka Kurek-Zajączkowska

GOSC.PL

publikacja 18.11.2025 19:13

