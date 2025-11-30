Ocalić pokój

Biskup Kamiński przypomniał, że współczesny człowiek jest często swoją codziennością zmęczony, zdezorientowany i źle usposobiony do innych ludzi. "Proszę, wykorzystajmy te najbliższe tygodnie na wyciszenie i na zadbanie o siebie samych. Niech będzie więcej modlitwy, skupienia i serdeczności wobec bliźnich, poczynając od najbliższych. Skorzystajcie z adwentowych rekolekcji i dni skupienia oraz ze Mszy świętych roratnich. Przy tej okazji kieruję prośbę, abyśmy w miarę naszych możliwości nie »zagospodarowywali« tego czasu takimi spotkaniami, które są właściwe dla okresu Bożego Narodzenia. Warto zachować w naszej adwentowej codzienności pewną powściągliwość, skromność i wyciszenie" - napisał bp Kamiński.

Przypomniał też, że wraz z I niedzielą Adwentu Kościół wchodzi w nowy rok duszpasterski, który przeżywany będziemy pod hasłem "Uczniowie-misjonarze". "W opracowaniu do nowego programu duszpasterskiego czytamy, że jego głównym celem jest ukazanie formacji chrześcijańskiej wszystkich wiernych - duchownych, osób konsekrowanych i świeckich - jako koniecznego warunku odnowy Kościoła. Ma to prowadzić każdego z nas do większego zjednoczenia z Bogiem i ludźmi. Widzimy zatem najpierw bardzo ważny obowiązek formowania nas samych, ale zaraz potem uświadamiamy sobie ogromnie ważne zadanie bycia ewangelizatorami wobec naszych sióstr i braci" - streścił bp Kamiński.

Wskazał, że pierwszym wielkim wyzwaniem są ocalenie pokoju i poprawa relacji międzyludzkich zarówno w najbliższym środowisku, jak i między narodami. "Uciekamy się w tych sprawach do Maryi Matki Zbawiciela. Kościół zna wartość wstawiennictwa Maryi przed Bogiem. Chcemy, jak to czyniliśmy wielokrotnie, przez modlitwę różańcową wyprosić potrzebne zwycięstwo. W najbliższym czasie będziemy obchodzić 200-lecie Wspólnot Żywego Różańca, które liczą miliony członków w Polsce i na świecie, coraz intensywniej angażują się nie tylko w życie parafii, ale i w misję ewangelizacyjną Kościoła. W najbliższym czasie - o czym będą niebawem poinformowane wszystkie Wspólnoty parafialne - będziemy przeżywać tzw. Jerycho Różańcowe, które jest nieustanną modlitwą przed Najświętszym Sakramentem przez 7 dni i nocy, aby polecać Bogu - przez pośrednictwo Matki Najświętszej - trudne sprawy do załatwienia" - zapowiedział bp Kamiński.

Zauważył, że dokładnie 10 grudnia Kościół będzie przeżywać 100. rocznicę ukazania się Maryi s. Łucji dos Santos. "10 grudnia 1925 r. s. Łucja otrzymała kolejne widzenie w hiszpańskiej miejscowości Pontevedra. Tym razem Najświętsza Panna ukazała się z Dzieciątkiem Jezus i poprosiła o odprawianie szczególnego nabożeństwa pierwszych pięciu sobót miesiąca. W naszej pobożności jest ono znane, ale niestety coraz rzadziej praktykowane. Dlatego z racji tej szczególnej rocznicy ośmielam się prosić o odnowienie praktykowania tej formy modlitwy" - zachęca biskup, prosząc też o stałą formacje biblijną, formację ludzką i religijną.

"Wszyscy tego potrzebujemy. Zwracam się z serdeczną prośbą do rodziców, nauczycieli, duszpasterzy i wychowawców - pomóżcie dzieciom i młodzieży lepiej poznać i ukochać Jezusa. Szkolna katecheza i doświadczenie religijne wyniesione z rodzinnego domu są kamieniami współtworzącymi fundament całego dorosłego życia. Dlatego proszę, byśmy wszyscy zgodnie i z wielką odpowiedzialnością podjęli obowiązek wychowywania dzieci w wierze, wychowywania do szacunku dla wartości ewangelicznych, dla wierności przykazaniom i nauce Kościoła" - zaprasza.

List jest czytany w kościołach diecezji warszawsko-praskiej 30 listopada.