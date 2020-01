Prosty znak wiary Aż trudno uwierzyć, ale w Betlejem nie było relikwii żłóbka. Po czternastu wiekach fragment drewna z kołyski Jezusa powrócił właśnie do Ziemi Świętej. – Żłóbek to żywa Ewangelia ukazująca czułość Boga, to znak naszej wiary, którego nie można utracić – podkreśla papież Franciszek.