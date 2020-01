W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia w kościele seminaryjnym kard. Kazimierz Nycz udzielił święceń diakonatu trzem klerykom Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Nowymi diakonami zostali alumni: Tomasz Kołodziejski, Jarosław Kopeć i Szymon Marciniak.

To już trzecie w tym roku święcenia diakonatu kleryków archidiecezji warszawskiej. W majową uroczystość Matki Bożej Łaskawej w kościele seminaryjnym strój liturgiczny po raz pierwszy nałożyło 14 kleryków WMSD. 23 października w warszawskiej bazylice archikatedralnej do grona diakonów dołączyło trzech alumnów VI roku Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego Redemptoris Mater w Warszawie.

- Każdy we właściwym sobie czasie wzrasta i dojrzewa do tego "fiat" powiedzianego Bogu. I w różnych sytuacjach życia je potem powtarza - zaznaczył kard. Kazimierz Nycz. - Zadeklarowaliście swoją posługę wobec Kościoła, tak jak Maryja, mówiąca "Oto ja, służebnica Pańska". Teraz chodzi o to, żeby to wypowiedziane wobec Kościoła "fiat", ta gotowość służenia trwały aż do końca waszej służby kapłańskiej.

Kardynał prosił zebranych na uroczystości wykładowców WMSD, kleryków tego seminarium, kapłanów, proboszczów nowych diakonów oraz ich rodziny i przyjaciół o modlitwę za tych, którzy przyjęli święcenia, ale też w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych.

Galerie z majowych i październikowych święceń diakonatu: