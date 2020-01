Ponad 5 tysięcy butów trafi do bezdomnych  

W ramach akcji "Przynieś buty dla bezdomnego” zorganizowanej przez firmę WoshWosh, zebrano ponad pięć i pół tysiąca butów.

Oczyszczone i naprawione obuwie zostanie przekazane potrzebującym dzięki pomocy Szafy Przyjaciół Wspólnoty Sant’Egidio, Fundacji Kapucyńskiej im. Aniceta Koplińskiego, Towarzystwu Pomocy im. Św. Alberta oraz Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej.

Zbiórka trwała 2 tygodnie, a buty można było przekazać w każdym punkcie odbioru WoshWosh w kraju. Do akcji dołączyły się firmy oraz szkoły, które własnymi siłami zorganizowały zbiórki wewnątrz placówek i prowadziły w swoich miejscowościach działania promocyjne na rzecz akcji - Zespół Szkół w Barcinie, Szkoła podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Białej Rawskiej, Przedszkole nr 216 w Warszawie, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Źródła w Skierniewicach, Agora S.A. oraz Decepticon Gym.

Jak podkreślają organizatorzy akcji, w zeszłym roku udało się zebrać ponad 1 tys. butów, ale tegoroczny wynik to zaskoczenie nie tylko dla organizatorów, ale również partnerskich instytucji, które na co dzień opiekują się bezdomnymi w Polsce.

Akcja “Przynieś buty dla bezdomnego” ma na celu zwrócenie uwagi na świadomą konsumpcję i ograniczenie śmieci, a także namacalne korzyści z "zero waste” - pomoc bezdomnym i przekazanie już nie używanych butów, które mogą im uratować tej zimy życie.

Pomysłodawcy inicjatywy zaznaczają, że każdego roku na polskich ulicach umiera kilkadziesiąt osób z powodu odmrożenia i wyziębienia ciała, tymczasem porządne i ciepłe buty chroniące stopy to dla bezdomnych czasem ich być albo nie być.

- Rocznie produkowane jest na świecie ok. 20 mld par butów, 300 mln wyrzuca się już po roku użytkowania. A przecież zamiast trafiać do kosza mogłyby dostać drugie życie i przydać się innym. Bezdomni, którzy latami noszą zdarte, dziurawe i często nieprzystosowane do pogody obuwie, dzięki naszej akcji mogą przetrwać zimę. Obie edycje akcji pokazują jak bardzo potrzebna jest nasza pomoc i jak wiele możemy osiągnąć łącząc wspólnie siły. Wygrywa miłość do drugiego człowiek, empatia i zero waste - dodała Martyna Zastawna, pomysłodawczyni akcji zbiórki obuwia dla bezdomnych oraz właścicielka WoshWosh - firmy zajmującej się czyszczeniem i naprawą obuwia.