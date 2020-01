Kard. Nycz: Żłóbek jest wydarzeniem dla wszystkich  

Kardynał Nycz, nawiązując do czytanej w dzień Bożego Narodzenia Ewangelii św. Jana o Słowie, przypomniał komentarz, jaki do tego fragmentu Pisma Świętego opracował św. Augustyn. - On dokonał rozróżnienia między głosem a słowem. Głos to św. Jan Chrzciciel a Słowo to Jezus Chrystus. Czym jest głos bez słowa? Pustym dźwiękiem. Gdy myślę, co mam powiedzieć, słowo rodzi się w sercu i trafia do drugiego człowieka - tłumaczył metropolita warszawski.

Zachęcił do zadania sobie pytania, czy wypowiadane przez ludzi na co dzień słowa są słowami rodzącymi się w sercu i umyśle, czy może pustymi dźwiękami albo zwykłym bełkotem. - Czy nasze słowa to słowa prawdy, przebaczenia i miłości? W liście na Boże Narodzenie napisałem, by język, jakim posługują się ludzie sprawujący władzę, ludzie Kościoła, ludzie mediów, rodziny i wspólnoty, był językiem budowania, prawdy, przebaczenia nie tylko w Boże Narodzenie. Tego uczył kard. Wyszyński, którego beatyfikację będziemy obchodzić 7 czerwca - mówił.

Szopka w archikatedrze św. Jan Chrzciciela. Agnieszka Kurek-Zajączkowska /Foto Gość

Przypomniał, że Prymas Tysiąclecia nie pozwalał o nikim mówić źle, odradzał spojrzenia prokuratorskiego i wynoszenia się nad innych. - Tu 24 czerwca 1966 r. powiedział: "Kto miłuje, zwycięża, kto nienawidzi, już przegrał". To uczy nas, że całe życie jest tyle warte, ile w nim jest miłości - zaakcentował kard. Nycz.

Przypomniał opracowane przez Prymasa Tysiąclecia "ABC Społecznej Krucjaty Miłości". - To jest konkretny program rozpisany jakby w formie 10 przykazań. Wszystko jest w nim aktualne do dziś - zauważył.

Metropolita warszawski przypomniał też list apostolski papieża Franciszka "Admirabile signum" o znaczeniu i wartości żłóbka. - Papież wskazał, że św. Franciszek dokonał wielkiego dzieła ewangelizacyjnego w Greccio, byśmy odchodząc od żłobka, doznali umocnienia i szli przekazywać Dobrą Nowinę. To nas wiąże bardzo mocno z Mszą św. Tam, gdzie zwierzęta otrzymują pokarm, Maryja położyła Jezusa, by stał się On Chlebem Eucharystycznym - przypomniał nauczanie Franciszka kard. Nycz. - Żłóbek jest wydarzeniem dla wszystkich. Wszyscy mogą znaleźć w nim miejsce, o ile wyruszą w drogę jak pasterze.

Złożył wiernym życzenia. - Betlejem to w tłumaczeniu "dom chleba". Tu uczymy się miłości. Uczmy się miłości Boga, która każe nam miłować wszystkich - w rodzinach i w miejscach pracy. Życzę błogosławieństwa Bożego, by ono dawało nam siły do życia - zakończył homilię.

Eucharystię koncelebrowali biskupi warszawscy i biskup senior Tadeusz Pikus.