Od kolebki do kolebki. Jakie są tegoroczne szopki?  

Małe dzieci zachwyca ruchoma szopka na Miodowej. Ta w kościele św. Anny pobudza do zastanowienia. Kilka odwołuje się do nauczania kard. Wyszyńskiego. Wszystkie przypominają, że Jezus w żłobie położony stał się pokarmem naszym.

Najczęściej komentowana od lat jest szopka w archikatedrze św. Jana Chrzciciela.

W tym roku jest to tablica przypominająca miejsce przyjścia na świat Jezusa w Grocie Narodzenia w Betlejem. Na jej górnej części widnieje fragment z przemówienia kard. Wyszyńskiego wygłoszonego w Kolonii 22 września 1978 r.: „Europa musi dostrzec ponownie, że jest ona nowym Betlejem”.

Nawiązanie do zbliżającej się beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia znaleźć można również w kościele parafialnym Nawiedzenie NMP przy ul. Przyrynek 2. Tu do żłóbka prowadzą strzałki wskazujące narodzenie Miłości. Każda z wskazówek to jedno z dziesięciu wezwań kard. Wyszyńskiego „ABC Społecznej Krucjaty Miłości” opracowanej w liście pasterskim na Wielki Post 1967 r.

Formę drogi przybiera tegoroczna szopka w kościele św. Anny. Coraz krótsze drewniane szczebelki prowadza do małego Jezusa ułożonego na białym słupku. Dekoracje wykonali warszawscy studenci.

Szopka u sióstr wizytek jest olejem na płótnie namalowanym w 1925 r. przez Jana Wydrę i zatytułowanym „Boże Narodzenie”. Małe wydruki obrazu są zawieszone na kilku choinkach po bokach dzieła. Oryginał dzieła można podziwiać w Muzeum Lubelskim w Lublinie.

Dzieci z pewnością zachwyci ruchoma szopka u kapucynów na Miodowej i żywe owieczki przed katedrą polowa WP.

Podczas Mszy św. w Boże Narodzenie kard. Nycz nawiązując do listu papieża Franciszka o znaczeniu i wartości żłóbka przypomniał, że Maryja położyła małego Jezusa w żłobie, w którym zwierzęta miały swój pokarm, co symbolizuje, że Chrystus stał się naszym Chlebem Eucharystycznym.

„Godny podziwu znak żłóbka, tak drogi chrześcijanom, zawsze budzi zadziwienie i zdumienie. Przedstawienie wydarzenia narodzin Jezusa oznacza zwiastowanie tajemnicy wcielenia Syna Bożego, z prostotą i radością. Żłóbek jest jakby żywą Ewangelią, która wypływa z kart Pisma Świętego. Kontemplując scenę Bożego Narodzenia, jesteśmy zaproszeni do duchowego wyruszenia w drogę, pociągnięci pokorą Tego, który stał się człowiekiem, aby spotkać każdego człowieka. I odkrywamy, że On nas miłuje tak bardzo, że jednoczy się z nami, abyśmy i my mogli się z Nim zjednoczyć” - napisał na tegoroczne Boże Narodzenie w sanktuarium Żłobka w Greccio 1 grudnia 2019 roku papież Franciszek.

Z pewnością wędrówka po szopkach na Starym i Nowym Mieście może pomóc w zadziwieniu i zadumie nad miłością jaką obdarował nas Bóg.