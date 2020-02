Każdy kto chciałby wziąć udział w warszawskich uroczystościach beatyfikacyjnych powinien zgłosić się do proboszcza parafii, w której mieszka.

Komitet Organizacyjny przygotowujący uroczystości beatyfikacyjne kard. Stefana Wyszyńskiego poinformował, w jaki sposób będą dystrybuowane karty wstępu na uroczystą beatyfikację 7 czerwca 2020 na pl. Piłsudskiego.

Do końca marca kurie diecezjalne zbiorą informacje o zapotrzebowaniu na wejściówki w parafiach, a następnie przekażą te dane do komitetu organizacyjnego w Warszawie. Przewidziano również udział Polaków za granicą. Osoby, które mieszkają poza Polską, a chciałaby otrzymać karty wstępu na uroczystości, powinny zgłosić się do rektorów Polskich Misji Katolickich.

- Każda diecezja otrzyma różne rodzaje wejściówek, które zostaną rozdysponowane proporcjonalnie do liczby zgłoszeń - mówi ks. Łukasz Przybylski, przewodniczący sekcji rezerwacji i kart wstępu.

Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego odbędzie się w niedzielę 7 czerwca o 12.00 na pl. Piłsudskiego w Warszawie. Po Mszy świętej do Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie przejdzie procesja z relikwiami nowego Błogosławionego.

Wszelkie informacje organizacyjne będą zamieszczane na stronie internetowej prymaswyszynski.pl. Można się również kontaktować z Biurem Komitetu Organizacyjnego, mieszczącym się przy Wydziale Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej Warszawskiej przy ulicy Miodowej 17/19, budynek C, pokój nr 2; e-mail - beatyfikacja.wyszynski@mkw.pl; tel. 22 53 17 265; 22 53 17 261.