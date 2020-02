SOR dla młodych małżeństw. Kryzys to nie koniec

Małgorzata i Paweł Świdzińscy przysięgę małżeńską złożyli w kościele akademickim św. Anny w Warszawie ponad 30 lat temu. Teraz w tym samym miejscu uczą młodych małżonków trudnej sztuki porozumiewania się, kompromisów i pokonywania kryzysów.

Sami dochodzili do tych umiejętności, uczestnicząc w ruchu Spotkań Małżeńskich (a od kilkunastu lat jako animatorzy), prowadząc kursy przygotowujące do małżeństwa „Wieczory dla Zakochanych” i weekendy rekolekcyjne dla małżeństw.

Wychowują czworo dzieci. Pani Małgorzata ukończyła Studium Pomocy i Edukacji Psychologicznej w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, a teraz z mężem kończą Studium Małżeństwa i Rodziny na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie.

Małgorzata i Paweł Świdzińscy przekonują, że wspólne pokonywanie trudności zbliża małżonków i daje im siłę.

Joanna Jureczko-Wilk /Foto Gość

- W konfesjonale często słyszymy o konfliktach małżonków. Pomyśleliśmy, że potrzebne jest wsparcie tych, których trudności na nowej drodze życia zdają się przerastać. Żeby przy pierwszych poważnych trudnościach nie podejmowali pochopnej decyzji o rozstaniu, ale zawalczyli o swoje małżeństwo - mówi ks. Jan Wojciechowski, wikariusz kościoła akademickiego.

Wielu młodych ludzi trafiających do stołecznych duszpasterstw akademickich przyjechało do Warszawy na studia, tutaj założyło rodziny i mieszka z dala od rodziców. Na co dzień nie mogą liczyć na pomoc starszego pokolenia. Nierzadko też łatwiej im o swoich problemach, często intymnych, rozmawiać z kimś obcym niż z rodzicami.

- Jeżeli małżonkowie zauważają jakąś trudność w ich wspólnym życiu, czują, że coś się nie układa, mają poczucie niezrozumienie przez współmałżonka, są rozczarowani związkiem, kłócą się i nie wiedzą, jak przestać - chętnie o tym z nimi porozmawiamy - deklarują Małgorzata i Paweł Świdzińscy.

I dodają, że chociaż księgarskie półki uginają się pod ciężarem setek poradników, a młodzi dorośli chętnie z nich czerpią wiedzę, okazuje się, że życie małżeńskie przerasta poradnikowe schematy. Że nie znajdują w nich odpowiedzi na swoje pytania.

- Życie małżeńskie i rodzinne przynosi wiele rozczarowań, ale te pierwsze bywają najtrudniejsze do pokonania i łatwo się o nie rozbić - ostrzegają Świdzińscy.