Nowe Epifanie wokół Marii Magdaleny

W Warszawie 26 lutego ruszy 11. edycja interdyscyplinarnego Festiwalu "Nowe Epifanie", organizowanego przez Centrum Myśli Jana Pawła II. Wydarzenie potrwa 40 dni, do 5 kwietnia.

Maria Magdalena to postać, wokół której koncentruje się program tegorocznej edycji Festiwalu "Nowe Epifanie". Z kanonicznych Ewangelii dowiadujemy się o niej wiele. Nikłe informacje zostawiają pole do spekulacji, ale są też przestrzenią do artystycznych wyobrażeń.

Maria z Magdali towarzyszyła Chrystusowi do końca. Była pod krzyżem i podczas złożenia do grobu. Była tą, która spotkała Chrystusa po zmartwychwstaniu i pierwsza przekazała informację o tym apostołom.

- W czasach Jezusa świadectwo przekazywane przez kobietę nie miało wielkiej wagi. Ale dla Jezusa widocznie nie stanowiło to problemu. Właśnie Marię Magdalenę uczynił tą, która miała wytłumaczyć mężczyznom, co się wydarzyło - mówi Paweł Dobrowolski, dyrektor festiwalu.

40 dni i 40 wydarzeń 11. edycji festiwalu to okazja, aby dać się dotknąć, zatrzymać i objąć kobiecie przez wieki nazywanej Apostołką Apostołów.

Wśród festiwalowych propozycji znalazły się sztuka "Maria Magdalena. Wykład o grzechu" w reż. Katarzyny Minkowskiej, która będzie pokazana w Teatrze Powszechnym, a także prezentacja w kościele Najświętszego Zbawiciela utworu "Missa de Maria a Magdala", który łączy teksty liturgiczne oraz fragmenty Nowego i Starego Testamentu. Oprócz spektakli teatralnych i koncertów przewidziano też warsztaty pt. "Miejsce dotyku", które odbędą się w siedzibie CMJP, oraz wydarzenia kulinarne i filmowe.

Na niektóre imprezy wstęp jest wolny. Bilety na pozostałe są w cenie od 10 do 90 zł i można je kupić przez system e-wejściówki oraz w miejscach festiwalowych. Szczegóły na: noweepifanie.pl.

Podstawowym celem Festiwalu "Nowe Epifanie" jest poszukiwanie nowych, współczesnych epifanii piękna oraz inicjowanie twórczego dialogu artystów z tradycyjną sztuką religijną w duchu "Listu do artystów" Jana Pawła II. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Myśli Jana Pawła II, instytucja kultury miasta stołecznego Warszawy.