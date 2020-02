Ruszyły wielkopostne kościoły stacyjne  

Przez czterdzieści dni wierni obydwu diecezji będą pielgrzymować do kościołów stacyjnych. Inicjatywa ruszyła po raz szósty.

W obu diecezjach wybrano czterdzieści świątyń - tyle, ile jest dni Wielkiego Postu: 25 kościołów z archidiecezji warszawskiej i 15 z diecezji warszawsko-praskiej. Każdy kościół jest „stacją” jednego dnia Wielkiego Postu.

Każdego dnia w wyznaczonym kościele stacyjnym obowiązuje ten sam program. Kościół otwarty będzie od 6.00 do 21.00. Przez cały dzień będzie możliwość spowiedzi, do godz. 15.00 potrwa adoracja Najświętszego Sakramentu. Poza tym, o godz. 12.00 będzie wspólna modlitwa - Anioł Pański i Różaniec, o 15.00 Koronka do Miłosierdzia bądź Droga Krzyżowa, o 19.00 Gorzkie Żale. Centralnym wydarzeniem każdego dnia modlitwy stacyjnej będzie Msza św. sprawowana o godz. 20.00.

Idea wielkopostnych kościołów stacyjnych narodziła się w Rzymie, w Warszawie przyjęła się w 2015 r.

Wykazy wszystkich kościołów stacyjnych: