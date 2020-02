- Gest posypania głowy popiołem i towarzyszące temu słowa: "prochem jesteś i w proch się obrócisz" - które są ważne ale niekonieczne, bo sam znak jest mocny - przypominają nam o kruchości i przemijalności naszego życia – mówił kard. Kazimierz Nycz, podczas wieczornej Eucharystii sprawowanej w Środę Popielcową w Świątyni Opatrzności Bożej.

Jak przypomniał metropolita warszawski czas modlitwy, postu i jałmużny, jaki wypełnia okres przed Wielkanocą, wymaga "spojrzenia na to, kim jesteśmy i do czego jesteśmy powołani". - A powołani jesteśmy przede wszystkim do wieczności, o czym niekiedy zapominamy - zaznaczył kard. Kazimierz Nycz.

Żeby ten cel życia tu, na ziemi osiągnąć, potrzebne są człowiekowi nieustanne nawrócenie i dążenie do przemiany serca. Kardynał zwrócił uwagę, że Jezus wielokrotnie mówiąc: "nawracajcie się", użył czasownika zwrotnego, stawiając to zadanie przed każdym osobiście. - Łatwiej przychodzi nam nawracanie innych: małżonka, dzieci, sąsiadów.... Zawsze trzeba pamiętać o tym "się" i dopiero kiedy sami zaczniemy się nawracać, będziemy w stanie pomóc w tym także innym - mówił duchowny.

Kardynał przypomniał, że początek publicznej działalność Jezus poprzedził 40-dniowym postem i modlitwą na pustyni. Tym samym dał nam najlepszy wzór przeżywania Wielkiego Postu, jako czasu naznaczonego głębią duchową, dotykającego wnętrza człowieka, ale i spędzonego w odosobnieniu. Pokazał, że ma to być czas pustyni, czyli pokutnego "rozdzierania szat", ale w ukryciu, tylko przed Bogiem.

- Niech post, pokuta i modlitwa otwiera nasze serca na miłość, dobroć, wrażliwość, na Boga samego. Otwórzmy się na Pana i pojednajmy się z Bogiem - nawoływał kard. Kazimierz Nycz.

Zaznaczył przy tym, że w wymiarze czysto ludzkim, praktyki pokutne pomagają odzyskać wolność: od przywiązań, zbędnych rzeczy, rozproszeń, które odrywają nas od szukania odpowiedzi na najważniejsze pytanie, od pogłębienia życia duchowego.

- Stajemy się ludźmi wolnymi, których nie prowadzą zachcianki, nieopanowane uczucia. Stajemy się ludźmi, którzy potrafią kierować własnym życiem i otwierać się na działanie Boga i Jego łaski - podkreślił metropolita warszawski.

Kardynał zaprosił do skorzystania z propozycji, jaką dają wielkopostne kościoły stacyjne w obu warszawskich diecezjach. Prosił też, żeby w 40-dniowy czas przygotowań do paschalnej radości, włączyć również przygotowania do beatyfikacji kard Stefana Wyszyńskiego, która nastąpi 7 czerwca na pl. Piłsudskiego.

