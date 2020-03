Książki na Wielki Post  

Droga Krzyżowa, odprawiana w każdy piątek Wielkiego Postu, a przez niektórych przez cały rok, dotyka bezpośrednio największej tajemnicy zbawienia. Jej odprawianie to szukanie odpowiedzi na pytanie, dlaczego Jezus musiał przez cierpienie i śmierć odkupić świat.

To także towarzyszenie własnym życiem, cierpieniem, chorobą, samotnością, odrzuceniem Chrystusowi zmierzającemu na Golgotę, nawet jeśli w naszych życiowych strapieniach nie widzimy sensu. "Przemierzaj wspólnie z Nim własną Drogę Krzyżową i zobacz, jak bardzo jesteś do Niego podobny. Przeżywaj swoje bóle i cierpienia, uczyń to tak, jak On, na Jego wzór, bez buntu i przeklinania Boga za swoje życie" - pisze ks. Dominik Chmielewski SDB w książce "Twoja droga. Rozważania Drogi Krzyżowej". Jedno z rozważań pt. "Modlitwa, skrucha i przebaczenie w małżeństwie" jest specjalnie dedykowane do wspólnego odmawiania przez małżonków.

Rozważania zaproponowane przez ks. Węgrzyniaka w książce "Wszystko skończy się zmartwychwstaniem" to kilka propozycji spojrzenia na mękę Pańską pod kątem: miłosierdzia Bożego, przeżywania niedzieli, uczynków miłosierdzia czy dobrych i złych rad w naszym życiu.

Jak zaznacza biblista, sąd człowieka nad Bogiem ma straszliwe skutki. Jednak Wszechmocny także z odrzucenia, uśmiercenia Jego miłości może wyprowadzić dobro: ratunek dla grzesznika, sakramenty i zmartwychwstanie.

