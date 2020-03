Warszawa wyrzuca fundację prolife  

7 stycznia wpłynęło do Fundacji Pro - Prawo do Życia pismo z nakazem niezwłocznej wyprowadzki z lokalu wynajmowanego od Zarządu Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Warszawa Śródmieście. Fundacji zagrożono, że w razie pozostawania w lokalu "wynajmujący będzie dochodził swoich praw na drodze postępowania sądowego o eksmisję".

Oficjalnym powodem decyzji władz miasta był brak działalności charytatywnej czy społecznej, która byłaby skierowana do mieszkańców dzielnicy.

Fundacja zadała więc władzom dzielnicy pytanie w trybie dostępu do informacji publicznej w sprawie aktywności innych organizacji, które wynajmują lokale od dzielnicy Śródmieście. Okazuje się, że „jednostki poinformowały o braku wytworzonych wcześniej zbiorów, które mogłyby stanowić odpowiedź na pytanie postawione przez Panią we wniosku o udzielenie informacji publicznej, tj. podejmowanych przez organizacje działań charytatywnych, kulturalnych i społecznych na rzecz mieszkańców dzielnicy”.

- Wygląda na to, że władze dzielnicy nie interesują się działaniami organizacji, które wynajmują od nich lokale, chyba że są to organizacje, których politycy nie lubią. Przyczyny decyzji władz o eksmisji są zatem wyłącznie ideologiczne. Burmistrz Śródmieścia Aleksander Ferens należy do tej samej partii co Rafał Trzaskowski, który woli finansować organizacje zrzeszające homoseksualistów, transseksualistów i ruchy proaborcyjne, stojące właśnie za patologiami, z którymi walczy Fundacja - komentuje Anna Szczerbata z Fundacji Pro – Prawo do Życia, przypominając, że w dzielnicy Śródmieście po preferencyjnych warunkach lokale wynajmuje pięć organizacji: Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza – autorzy karty LGBT+ (114,85 m2), Kampania Przeciw Homofobii (227,6 m2 oraz 135,95 m2), Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego (89,56 m2), Fundacja Trans-Fuzja – (56,42 m2) czy Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny (120,68 m2).

Od 2013 r. Fundacja Pro - Prawo do Życia zorganizowała ponad 4 tys. pikiet, ponad 300 wystaw dotyczących konsekwencji aborcji i zebrało ponad 2,3 mln podpisów pod inicjatywami prolife.