147 km Drogi Krzyżowej na rowerze? W nocy? Tak!  

Wyruszą w piątek 27 marca po Mszy św. w parafii NMP Matki Zbawiciela na Mokotowie. Trasa? Wokół Warszawy. Ale to nie będzie wiosenna przejażdżka. Będą jechać w nocy, 145 km. To będzie prawdziwa Droga Krzyżowa.

– Droga Krzyżowa to nie tylko nabożeństwo odprawiane w Wielkim Poście w kościele, ale przede wszystkim duchowość pasyjna. Pragnienie zjednoczenia się z cierpiącym Chrystusem, który pomimo trudu oraz bólu nie staje w miejscu, ale realizuje wolę Bożą do końca – podkreśla ks. Kamil Leszczyński, który zachęca do wyruszenia w drogę.

Trasa Drogi Krzyżowej będzie przebiegała wzdłuż granic stolicy, “które mają pewne metaforyczne znaczenie”. – Chcemy pokonywać własne granice – swoich możliwości, sił fizycznych, psychicznych i przede wszystkim granice duchowe – mówi duszpasterz.

Każdy uczestnik otrzyma ślad trasy GPS, który można sobie wgrać na telefon lub urządzenie do nawigacji, oraz rozważania Drogi Krzyżowej. Wszystkie stacje zostały zaplanowane przy kościołach i kapliczkach. Dystans może przerażać.

– W pierwszej chwili może się on wydawać poza zasięgiem, nie do pokonania. Jednak to szansa, aby w zmęczeniu, bólu czy braku sił zjednoczyć się z Jezusem niosącym krzyż. Warto wyjść ze strefy komfortu, aby przekroczyć granice swoich możliwości – przekonuje ks. Kamil Leszczyński, dodając, że każdy odpowiada za swoje przygotowanie fizyczne, jak i przygotowanie techniczne roweru oraz przestrzeganie przepisów drogowych.

Nabożeństwo rozpocznie się o godz. 20 Mszą św. w parafii NMP Matki Zbawiciela na Mokotowie (ul. Olimpijska 82/84). Po Eucharystii zostanie wszystkim uczestnikom NRDK rozdane rozważania Drogi Krzyżowej, które należy odczytać przy zaznaczonych punktach poszczególnych stacji. Po uroczystym błogosławieństwie miłośnicy jednośladów wyruszą na Nocną Rowerową Drogę Krzyżową. Inicjatorami wydarzenia są: Warszawska Pielgrzymka Rowerowa gr. żółto-niebieska WAPM oraz STUDENT+ Duszpasterstwo Akademickie i Postakademickie. Zgłoszenia są przyjmowanie do 25 marca.