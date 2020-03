Wielki Post kojarzy się nam z dwoma nabożeństwami: Drogą Krzyżową i Gorzkimi Żalami. Kilkanaście lat temu w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie powstał pomysł, aby zorganizować specjalną adorację, podczas której będzie można kontemplować Krzyż, na którym Pan Jezus przelał za nas swoją krew.

To cykliczne wydarzenie z roku na rok stawało się coraz bardziej popularne – niektóre parafie zaczęły organizować takie nabożeństwa dla swoich parafian. Mimo dużej liczby miejsc, w których można uczestniczyć w adoracji krzyża, nasz kościół co roku wypełnia się po brzegi. W trakcie adoracji krzyża prowadzona jest również ewangelizacja uliczna na Krakowskim Przedmieściu.

„Uwielbiajmy Tajemnicę Wiary” to wezwanie wypowiadane przez kapłana w trakcie Mszy tuż po konsekracji, czyli w momencie, kiedy Ciało i Krew Pana Jezusa właśnie stały się w sposób realny i trwały obecne na ołtarzu. Jest ono w istocie zachętą do adoracji Pana, który do końca nas umiłował i przelał za nas swoją Krew na krzyżu. Jest ono też hasłem przewodnim tegorocznych adoracji krzyża. Sprawowana codziennie przez kapłanów Najświętsza Ofiara jest Pamiątką - uobecnieniem jedynej Ofiary Krzyża. Tej, którą Najwyższy i Wieczny Kapłan – Jezus Chrystus – złożył Ojcu za nas i za nasze grzechy. Eucharystia, która odbywa się każdego dnia w naszej świątyni i w kościołach na całym świecie, oraz Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie Pana Jezusa są w tajemniczy sposób – bo pod zasłoną znaków i słów – tym samym wydarzeniem.

- W tegorocznym cyklu adoracji krzyża chcemy ukazać tę jedność. Dlatego rozważania będą oparte o teksty Mszy świętej, odnoszące się do rzeczywistości krzyża oraz o słowa Ewangelii, rozjaśniające tajemnicę Eucharystii w odniesieniu do Ofiary Chrystusa. Mamy nadzieję, że ta modlitwa będzie dla nas i naszych gości jednocześnie przygotowaniem do bardziej owocnego uczestnictwa we Mszy świętej i w innych sakramentach. Cały okres Wielkiego Postu przygotowuje nas na Święte Triduum Paschalne, podczas którego uobecnia się ustanowienie Eucharystii i jej wypełnienie na Kalwarii - zapraszają klerycy Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie.

Adoracje rozpoczynają się w każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 20 w kościele przy Krakowskim Przedmieściu 52/54. W pierwszej godzinie nabożeństwa w wejściu w przestrzeń modlitwy pomogą nam rozważania oraz śpiewy przygotowane przez kleryków Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie.