W mazowieckich szpitalach 26 osób przebywa na obserwacji celem wykluczenia zakażenia koronawirusem, a 2 184 osoby objęto nadzorem epidemiologicznym. W kwarantannie pozostają trzy osoby - poinformowała w piątek PAP rzeczniczka wojewody mazowieckiego Ewa Filipowicz.

Na Mazowszu nie potwierdzono jak dotąd przypadku choroby COVID-19 wywoływanej koronawirusem SARS-Cov-2. W porównaniu z danymi czwartkowymi jedna osoba więcej jest hospitalizowana z uwagi na podejrzenie zakażenia, a liczba osób objętych kwarantanną nie zmieniła się.

Niemal o 200 wzrosła natomiast liczba tych, którzy znajdują się pod nadzorem epidemiologicznym. Takie osoby nie mają objawów, ale mogły mieć kontakt z osobami, wobec których istnieje podejrzenie zakażenia. Kontrolują swój stan zdrowia i są w kontakcie ze stacją sanitarną.

Większość, czyli 18 hospitalizowanych znajduje się w stolicy. W Warszawie jest także jedna z osób objętych kwarantanną oraz 1 361 osób pod nadzorem epidemiologicznym. W piątek minister zdrowia poinformował o kolejnych czterech przypadkach koronawirusa, co łącznie daje pięć zachorowań w Polsce. Poza pierwszym przypadkiem pacjenta hospitalizowanego w Zielonej Górze, dwoje leczy się w Szczecinie, jeden we Wrocławiu oraz jedna pacjentka w Ostródzie. Szczecińscy pacjenci wrócili niedawno z Włoch, a 26-letni wrocławski pacjent najpewniej z Wielkiej Brytanii. Pacjentka z Ostródy wróciła z Niemiec tym samym autokarem, co tzw. pacjent zero.