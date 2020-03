Narodowy Marsz Życia miał rozpocząć się 22 marca Eucharystią odprawianą jednocześnie w katedrach obu diecezji o 11.00. O 12.30 planowano start z placu Zamkowego na plac Trzech Krzyży, gdzie o 14.00 miało zostać wygłoszone "Orędzie na Narodowy Marsz Życia". Jednak już wiadomo, że w związku z odwołaniem wszystkich imprez masowych, spowodowanym epidemią koronawirusa Narodowy Marsz Życia nie odbędzie się 22 marca.

"W związku z odwołaniem przez Pana Premiera Mateusza Morawieckiego wszystkich imprez masowych na terenie kraju informujemy że planowany na 22 marca Narodowy Marsz Życia nie odbędzie się w powyższym terminie. O nowym terminie i podjętych w związku z tym działaniach poinformujemy w najbliższym czasie. Jednocześnie wzywamy wszystkich do aktywnego udziału w działaniach społecznych niezbędnych w opanowaniu zagrożenia epidemią: w pierwszym szeregu dyscypliny higienicznej oraz pomocy ludziom starszym i słabszym w naszym miejscu zamieszkania. Zachęcamy także do modlitwy, prywatnej i publicznej" - czytamy na profilu FB Marszu. Organizatorzy przypomnieli też modlitwę Kościoła "na czas zarazy" z Mszału Rzymskiego: "Boże, który pragniesz nie śmierci, lecz pokuty grzeszników, wejrzyj miłosiernie na lud, który zwraca się ku Tobie, a skoro jest on Ci oddany, łaskawie odejmij od niego plagę Twego zagniewania. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen."

W tym roku Narodowy Marsz Życia organizacyjnie wsparły obydwie warszawskie diecezje.

– Marsz będzie przede wszystkim afirmacją życia człowieka od urodzenia do naturalnej śmierci. Będziemy jednak domagać się także konkretnych działań władz, obiecanych i deklarowanych, a obecnie zaniechanych, które stanowią bardzo ważne elementy budowania w naszym kraju cywilizacji życia - sprawiedliwego ładu społecznego, w którego centrum są Bóg, godność człowieka i prawa rodziny. Upomnimy się o przyjęcie przez Sejm obywatelskiego projektu "Zatrzymaj aborcję", uchwalenie obywatelskiego projektu "Stop pedofilii" czy wypowiedzenie przez nasze państwo genderowej Konwencji Stambulskiej i zaproponowania Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny – zapraszała kilka dni temu Lidia Sankowska-Grabczuk, rzecznik Narodowego Marszu Życia.

Uchwała o ustanowieniu w Polsce państwowego święta - Narodowego Dnia Życia - była odpowiedzią polskiego parlamentu na apel i prośbę św. Jana Pawła II, zawartą w encyklice "Evangelium vitae", aby "corocznie w każdym kraju obchodzono Dzień Życia. Jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji: należy zwłaszcza ukazywać, jak wielkim złem jest przerywanie ciąży i eutanazja".

Informacje dotyczące Narodowego Marszu Życia można śledzić na profilu facebookowym. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęła Konferencja Episkopatu Polski.