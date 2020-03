Szkolne rekolekcje odwołane  

Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży w specjalnym komunikacie poinformował o odwołaniu rekolekcji wielkopostnych dla dzieci i młodzieży a także wielkopostnych dni skupienia dla katechetów. Odwołany został także Diecezjalny Dzień Młodzieży.

"W związku z zagrożeniem zarażenia koronawirusem oraz decyzjami administracyjnymi wydanymi przez stosowne organy państwa Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży informuje o odwołaniu wielkopostnych dni skupienia dla katechetów w sobotę 14 marca 2020, Diecezjalnego Dnia Młodzieży w Świątyni Opatrzności Bożej dnia 4 kwietnia 2020 oraz rekolekcji wielkopostnych dla dzieci i młodzieży organizowanych w parafiach do odwołania decyzji" - brzmi komunikat podpisany przez ks. Łukasza Przybylskiego, dyrektora WDDIM Kurii Metropolitalnej Warszawskiej.

O zawieszenie do końca Wielkiego Postu rekolekcji szkolnych zaapelował również biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński. "Zachęcam Księży Proboszczów, by w miarę możliwości, w stosownym czasie i kierując się roztropnością, zorganizowali szkolne rekolekcje lub dni skupienia w innym terminie. Pozwala na to obowiązujące prawo, które nie ogranicza terminu organizacji szkolnych rekolekcji tylko do czasu Wielkiego Postu" - prosi biskup. Bp. R. Kamiński poinformował również, że do odwołania zostają zawieszone bierzmowania młodzieży w parafiach, nie odbędzie się planowana na 14 marca II Sesja Plenarna Synodu Młodych Diecezji Warszawsko-Praskiej, odwołane zostają także, zaplanowane na 4 kwietnia, Światowe Dni Młodzieży w wymiarze diecezjalnym.