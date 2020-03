Powierzmy sprawy świata, papieża Franciszka, sprawy ojczyzny, cierpiących w ostatnich dniach z powodu koronawirusa. Niech nas ożywia wiara w opatrzność Bożą, czuwającą nad nami i całym światem. Przecież nasz los jest w ręku kochającego Boga. "Nie lękajcie się". Te słowa tak bardzo przemawiają do nas dziś, wypowiedziane przez Jana Pawła II będą zawsze aktualne - powiedział kard. Stanisław Dziwisz podczas głównych obchodów 7. rocznicy wyboru papieża Franciszka, które odbyły się w Świątyni Opatrzności Bożej.

- W tym roku do naszych modlitw papieskich, włączamy także dziękczynienie za pontyfikat św. Jana Pawła II w 100. rocznicę jego narodzin - mówił abp Salvatore Pennacchio, który przewodniczył uroczystej Mszy św. z udziałem przedstawicieli Episkopatu Polski.

Mszę św. w intencji papieża Franciszka z nuncjuszem apostolskim w Polsce koncelebrowali: metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, prymas Polski abp Wojciech Polak, abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, wraz z biskupami uczestniczącymi w Warszawie w spotkaniu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. Homilię wygłosił emerytowany metropolita krakowski, kard. Stanisław Dziwisz, wieloletni sekretarz papieża Jana Pawła II. We Mszy św. wzięli udział nieliczni przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, parlamentarzystów oraz korpus dyplomatyczny. Z powodu obaw związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, przybyło jedynie ok. 200 wiernych obu warszawskich diecezji, w tym przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń katolickich.

- W tym roku dziękujemy Ojcu Świętemu za kanonizację św. Jana Pawła II i zbliżającą się beatyfikację prymasa Stefana Wyszyńskiego - mówił metropolita warszawski.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniły połączone chóry: Chór Archikatedry Warszawskiej oraz Tibi Domine z kościoła Najświętszego Zbawiciela w Warszawie, pod dyrekcją Dariusza Zimnickiego. Msza św. transmitowana była na antenie TVP3.

13 marca 2013 r. 76-letni wówczas kard. Jorge Mario Bergoglio SJ z Argentyny został wybrany na papieża. Jest 266. biskupem Rzymu, pierwszym papieżem z Ameryki. Został wybrany w drugim dniu konklawe, w piątym głosowaniu. Jako pierwszy przybrał imię Franciszek. Program swojego pontyfikatu zawarł w adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium z 2013 r. Jej fragment przywołał w homilii kard. S. Dziwisz, mówiąc o smutku rodzącym się w przyzwyczajonym do wygody i chciwym sercu, towarzyszącym poszukiwaniu powierzchownych przyjemności oraz izolującemu się sumieniu. "Kiedy życie wewnętrzne zamyka się we własnych interesach, nie ma już miejsca dla innych, nie liczą się ubodzy, nie słucha się już więcej głosu Bożego, nie doświadcza się słodkiej radości z Jego miłości, zanika entuzjazm związany z czynieniem dobra. Również wierzący wystawieni są na to ryzyko, nieuchronne i stałe. Wielu temu ulega i stają się osobami urażonymi, zniechęconymi, bez chęci do życia" - cytował kardynał, pytając czy Polska Solidarność, która "zadziwiła świat, ma pozostać tylko wspomnieniem czy też wyzwaniem, na które trzeba i warto odpowiedzieć. Stańmy w duchu wdzięczności przed Bogiem za wszystko, czym nas obdarza. Odkryjmy w nas samych pokłady dobra, i życzliwości by uczynić z nich dar dla innych" - apelował.

Na koniec Mszy św. odśpiewano suplikację.