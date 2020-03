Dyspensa dotyczy kilku kategorii osób. Osoby korzystające z dyspensy biskup warszawsko-praski zachęca do uczestnictwa w Mszy św. transmitowanej w radiu i telewizji.

Rada Stała Konferencji Episkopatu polski zarekomendowała biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do 29 marca.

W związku z tym bp Romuald Kamiński wydał decyzję w tej sprawie. Poniżej publikujemy jej treść:

"W związku z niebezpieczeństwem, jakie stwarza panująca epidemia koronawirusa, mając na uwadze pilną potrzebę ochrony zdrowia i życia ludzkiego, stosownie do kanonów 87§1, 1245 i 1248§2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do końca marca bieżącego roku: osobom w podeszłym wieku, osobom chorym lub mającym objawy infekcji, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym sprawującym nad nimi bezpośrednią opiekę, a także wszystkim wiernym, którzy czują obawę przed zarażeniem koronawirusem.

Osoby korzystające z dyspensy zobowiązane są w sumieniu do uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej w domu za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu. Zachęcam też do pogłębionej modlitwy osobistej.

Ogarniam modlitwą wszystkich Diecezjan oraz osoby przebywające na terenie naszej Diecezji i błogosławię.

Bp Romuald Kamiński"

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na niedzielnej Mszy św. we wskazanym czasie nie jest grzechem.

