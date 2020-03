- Nasze szpitale są w gotowości. Zgłosiły do wojewody zapotrzebowanie na niezbędny, dodatkowy sprzęt i środki ochrony osobistej. Ponieważ wszystkiego nie uda się zakupić z dotychczas przekazanych przez wojewodę środków, postanowiliśmy uruchomić rezerwę kryzysową - wyjaśnił marszałek Adam Struzik.

Szpital zakaźny oraz inne placówki zostaną doposażone w m.in. w respiratory, ECMO, urządzenia do dekontaminacji i dezynfekcji, sprzęt RTG oraz środki ochrony osobistej. W sumie na ten cel samorząd województwa przeznaczy 6,5 mln zł.

To i tak kropla w morzu potrzeb, w odpowiedzi na zapytanie wojewody, placówki zgłosiły zapotrzebowanie, którego koszt oszacowany został na ponad 23 mln zł. - Niestety, otrzymaliśmy tylko 3,1 mln zł, co jest wycinkiem z tego, o co wnioskowały szpitale - powiedziała członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc



W województwie mazowieckim na liście placówek, na które nałożono stan gotowości znalazło się 14 placówek z 59 wskazanych przez wojewodę szpitali.