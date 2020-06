Stołeczne zoo znów otwarte dla odwiedzających  

Zoo jest otwarte w dni powszednie od godz. 9 do 18, a w weekendy i święta od godz. 9 do 19. Działają dwa wejścia - przy ul. Ratuszowej i na wysokości Mostu Gdańskiego. Przy każdym z nich funkcjonuje jedno okienko kasowe, dlatego gości zachęca się do kupna biletów bezgotówkowo lub przez internet (są dostępne na stronie internetowej oraz w aplikacji mobilnej mPay).

Mieszkańcy i turyści mogą też skorzystać z biletomatów dostępnych przy bramach wejściowych, które są regularnie dezynfekowane. Ceny biletów zostały obniżone - do 31 maja są sprzedawane według taryfy zimowej. Jeśli w danym momencie na terenie ogrodu będzie zbyt dużo osób (limit do 3 tys. osób), kolejni goście będą musieli poczekać przed wejściem.

Zwiedzających obowiązują zasady bezpiecznego zachowania w miejscach publicznych - zakrywanie nosa i ust maseczką ochronną lub elementami odzieży, zachowanie 2-metrowej odległości od innych zwiedzających i osób z obsługi. Na ławce również będzie mogła siedzieć tylko jedna osoba - wyjątkiem są osoby mieszkające ze sobą. Dzieci i dorośli powinni też pamiętać o dezynfekcji rąk przed wejściem do toalet, a także o zachowaniu zasad sanitarnych, np. nie należy dotykać szyb podglądowych i barierek.

Goście mogą odwiedzić jedynie część parkową i punkty gastronomiczne (tylko w tzw. ogródkach i na wynos), pawilony, m.in. herpetarium (dom dla gadów) będą zamknięte.

Rzeczniczka warszawskiego zoo Anna Karczewska powiedziała, że na stronie internetowej ogrodu oraz na koncie na Facebooku będą publikowane nagrania z pawilonów. - Będzie można zobaczyć, co się dzieje u zwierząt żyjących w pawilonach online - co jakiś czas będziemy wrzucali krótkie nagrania. Online dostępne będą również zajęcia edukacyjne, których w obecnej sytuacji jeszcze nie możemy wznowić - poinformowała.