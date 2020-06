Chodzi o prowadzone przy ul. Żytniej przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej schronisko dla bezdomnych. - Mamy potwierdzony jeden przypadek pozytywny COVID-19 u osoby bezdomnej - poinformowała Karolina Gałecka, rzecznik stołecznego ratusza. Jak dodała, osoba ta trafiła do Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA przy ul. Wołoskiej. - Najprawdopodobniej do zakażenia mogło dojść w Szpitalu Wolskim, gdzie przebywał bezdomny i gdzie wykryto przypadki COVID-19 - wyjaśnia rzeczniczka.



Schronisko dla bezdomnych przy ul. Żytniej ma 142 miejsc noclegowych (w tym 86 dla mężczyzn i 56 dla kobiet), zapewnia m.in. całodzienne wyżywienie. Obecnie 160 osób znajduje się tam na kwarantannie.



Placówka przy ul. Żytniej wdrożyła wszystkie konieczne procedury, zgodnie z reżimem sanitarnym. Ośrodek jest zamknięty. Nie można z niego wyjść ani do niego wejść. - Na początku przyszłego tygodnia będą przeprowadzone testy. Zostało wytypowanych ok. 40 osób, które miały bezpośredni kontakt z zarażoną osobą - powiedziała K. Gałecka.