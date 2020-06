Uroczystość odbyła się w katedrze warszawsko-praskiej. W związku z panującą epidemią i obowiązującymi przepisami sanitarnymi w pierwszej kolejności do świątyni mogli wejść goście zaproszeni przez przyszłych neoprezbiterów. Transmisję Mszy św. przeprowadziły Radio Warszawa i SalveNET.

Udzielając sakramentu święceń diakonom, bp Romuald Kamiński dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do wzbudzenia nowych powołań. Przypomniał słowa bł. Ignacego Kłopotowskiego o kapłanach: „To przyboczna honorowa gwardia Zbawiciela świata. Przez sakramentalne święcenia kapłańskie sam Bóg Najwyższy wycisnął na duszy kapłana swoje znamię, ozdobił go swoją pieczęcią, uczynił go swym apostołem – posłańcem i upoważnił do szafowania i udzielania ludziom swoich łask i darów”. Cytował też wypowiedzi innych świętych, papieży i apostołów, które odnosiły się do istoty kapłaństwa.

Święcenia kapłańskie w Diecezji Warszawsko-Praskiej - TRANSMISJA (sobota, 6.06.2020)

Salve NET

– Kapłan o mocnej wierze i pokoju serca, łagodnym obliczu i wyrozumiały, gotowy towarzyszyć ludziom w ich drodze do nieba i stale dostępny, wspomagający i dający innym sposobność do służby w Kościele jest dzisiaj najbardziej potrzebny – stwierdził, nakładając ręce na głowy nowych kapłanów: Dominika Brzezińskiego z parafii św. Józefa Robotnika w Wołominie, Olgierda Filipowicza z parafii Świętego Ducha w Łowiczu, Marka Miziołka z parafii św. Patryka na Pradze-Południe, Mateusza Osicy z parafii Świętej Trójcy w Kołbieli, Kamila Rożnowskiego z parafii św. Marii Magdaleny na Bródnie, Adriana Mateusza Sabały z parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi w Otwocku- Śródborowie oraz Michała Stachera z parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Siennicy.