Wierni będą mogli nawiedzać kaplicę w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godz. 11-18. Poza sutanną księdza Jerzego, którą można było zobaczyć już w październiku ubiegłego roku, w osobnej gablocie znajdują się koszula, medalik, orzełek oraz inne przedmioty, które męczennik miał przy sobie w momencie śmierci. Wśród nich są także m.in. honorowa legitymacja odznaki Akcji "Burza”, wezwanie na przesłuchanie do prokuratury, metalowy obrazek Matki Bożej z Dzieciątkiem pochylającą się nad żołnierzem AK, zapalniczkę z napisem: "Solidarność" czy zdjęcie z Mszy św. za ojczyznę.

Koszula, w której zginął ks. Jerzy. Paweł Kęska/ Muzemu Błogosławionego Księdza Jerzego

W procesie konserwacji przedmiotów i produkcji gablot pomogli Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polska Fundacja Narodowa oraz liczni darczyńcy.

Jak zwraca uwagę Paweł Kęska z Muzeum i Ośrodka Dokumentacji ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie, kult ks. Jerzego Popiełuszki rozwija się bardzo dynamicznie. - To jest jeden z najbardziej popularnych błogosławionych w Polsce i za granicą. O relikwie ks. Jerzego Popiełuszki poprosiło ponad 1,3 tys. ośrodków kultu publicznego m.in. parafii czy domów rekolekcyjnych. Ksiądz Jerzy jest czczony w niemal 500 miejscach za granicą - mówi.

Relikwie męczennika obecne są w 61 krajach, m.in. w Zambii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Tanzanii, Urugwaju, Salwadorze, Meksyku, Peru, Chorwacji, Australii i na Węgry. Najwięcej relikwii znajduje się we Włoszech - 71, Stanach Zjednoczonych - 64 i na Filipinach - 58. We Francji, gdzie wydarzył się cud, otwierający drogę do beatyfikacji, jest ich 15.

Z okazji 10 rocznicy beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki, w sobotę 6 czerwca o godz. 18, w kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu zostanie odprawiona Msza św. Eucharystii będzie przewodniczył przyjaciel ks. Jerzego - ks. Czesław Banaszkiewicz.