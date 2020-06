W dniu beatyfikacji, 6 czerwca 2010 r., szczątki ks. Jerzego zostały zainstalowane w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. Obecnie relikwie męczennika posiadają nie tylko parafie, w których posługiwał ks. Jerzy: Świętej Trójcy w Kobyłce, Dzieciątka Jezus na Żoliborzu, Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie-Aninie czy w kaplicy Res Sacra Miser, ale także domach zakonnych, rekolekcyjnych i instytucjach. Od 6 czerwca męczeńska sutanna, koszula i przedmioty, które towarzyszył ks. Jerzemu w ostatniej drodze, znajdują się także w kaplicy relikwii w kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu.

Relikwie znajdują się m.in. w kaplicach Aresztu Śledczego Warszawa-Służewiec, Konferencji Episkopatu Polski, Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego, Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego "Redemptoris Mater" czy Nuncjatury Stolicy Apostolskiej w Polsce.

Posiadają je także sejmowa i prezydencka kaplica. - Ksiądz Jerzy miał bardzo czytelny program społeczny. Mówił o szanowaniu godności człowieka, wolności i międzyludzkiej solidarności. Umiał budować wspólnotę, przedkładając ewangeliczne wartości na postawę społeczną. Jego obecność w miejscu związanym z polityką ma budzić sumienie - uważa Paweł Kęska, odpowiedzialny m.in. za promocję i nowe projekty w Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki.

Kanclerz Kurii Metropolitalnej Warszawskiej przekazał ich w sumie ponad 1,3 tys. do m.in. Zambii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Tanzanii, Urugwaju, Salwadoru, Meksyku, Peru, Chorwacji, Australii i na Węgry. Najwięcej relikwii znajduje się we Włoszech - 71, Stanach Zjednoczonych - 64 i na Filipinach - 58. We Francji, gdzie wydarzył się cud otwierający drogę do beatyfikacji, jest ich 15.

- To jeden z najbardziej rozpoznawalnych - po św. Janie Pawle II i św. s. Faustynie - polski błogosławiony - zwraca uwagę ks. Kazimierz Gniedziejko, proboszcz parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie - jednej z pierwszych, w której zostały zainstalowane relikwie.

O popularności bł. ks. Jerzego świadczą także liczne świadectwa, które od pierwszych dni jego śmierci napływają do Ośrodka Dokumentacji Życia i Kultu księdza Jerzego Popiełuszki. W sumie zebrano ich 570, z czego 100 po beatyfikacji. Wśród nich znajduje się między innymi list wybitnego polskiego filozofa, Stefana Swieżawskiego, w którym zapewnia on, że dzięki modlitwie do ks. Jerzego Popiełuszki pozbył się poważnej choroby. O niezwykłej łasce poinformowała z kolei kobieta, która nawiedziła grób męczennika z pielgrzymką Duszpasterstwa Niewidomych z Rzeszowa. Po modlitwie w pełni odzyskała wzrok.