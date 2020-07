Najlepszy na kłopoty  

S. Daria Witkowicz, loretanka pokazuje koszyczek zapełniony intencjami za przyczyną bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego: "proszę o uratowanie małżeństwa", "dobrą żonę", "zdrowie", "pracę" i "uwolnienie z nałogów". Wszystkie składane są na ołtarzu podczas Mszy św. za przyczyną błogosławionego kapłana, sprawowanych w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 18, w sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto. Ile łask uprosił błogosławiony? - Przed śmiercią nasz założyciel obiecał: "Z Nieba będę wam pomagał”. I słowa dotrzymuje - zapewniają siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej.

Wyprosił pracę

Świadectwa nadsyłają czytelnicy pism założonych przez bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego, pielgrzymi przybywający do Loretto czy uczestnicy prowadzonych w tym miejscu rekolekcji. - Dotyczą uzdrowień fizycznych i duchowych, uzdrowień z depresji, załamań. Wiele osób po bliższym kontakcie z ks. Kłopotowskim, nabiera nowego sensu życia, obiera konkretny kierunek - podobnie jak nasz założyciel, angażując się w pracę społeczną - mówi s. Klara Bielecka, loretanka.

Pani Maria przy grobie bł. ks. Kłopotowskiego gorliwie się modli. Po pięciu latach otrzymała upragnioną pracę, która pozwoli jej dopracować do emerytury. - Fabryka, w której przez trzydzieści lat pracowałam, została rozwiązana. Powierzyłam swoją intencję bł. ks. Kłopotowskiemu, modlitwą wspierały mnie też siostry - wspomina w swoim świadectwie.

Paulina, wierna czcicielka błogosławionego kapłana, za jego przyczyną uprosiła dobrego męża. "Nie minął nawet tydzień, a na mojej drodze pojawił się odpowiedni chłopak” - pisze. Pani Hanna pomocy ks. Kłopotowskiego wzywa w sprawach naukowych, wydawniczych i organizacyjnych. "Zawsze, kiedy zwrócę się z problemem napisania artykułu, czy opracowania otrzymuję pomoc. Dzieją się cuda, mam natchnienie do pracy, siadam do komputera i robię to, do czego trudno mi się było zabrać” - pisze w swoim świadectwie.

Do mieszczącego się obecnie w loretańskim sanktuarium grobu bł. Kłopotowskiego przybywają także kapłani. - Często zwracają się do nas z prośbą o jego relikwie. Święte szczątki naszego założyciela są w wielu parafiach w Polsce i za granicą m.in. na Filipinach, w Austrii, Ameryce i wielu państwach Europy. W Otwocku istnieje jedyna w Polsce parafia, której patronuje błogosławiony duchowny. Jest też patronem ulic w Warszawie i Lublinie - mówi s. Klara Bielecka.

Na odpust i na rekolekcje

19 czerwca czcicieli błogosławionego kapłana z pewnością nie zabraknie - w tym roku mija 15. rocznica jego beatyfikacji. Z tej okazji z loretańskim sanktuarium o godz. 18.30 zostanie odprawiona Msza św. z precesją z Najświętszym Sakramentem oraz relikwiami ojca założyciela.

Rocznie niewielką miejscowość nad Liwcem odwiedza blisko 40 tys. pielgrzymów z całej Polski m.in. Krakowa, Poznania czy ze Śląska, szukając wyciszenia od miejskiego zgiełku i spotkania z Bogiem na rekolekcjach oraz podczas odpustu MB Loretańskiej, we wrześniu.



- Kiedy oprowadzam pielgrzymów, powtarzam, że na kłopoty najlepszy jest bł. ks. Kłopotowski. Nasz założyciel za życia pochylał się nad każdą ludzką biedą - pomagał bezrobotnym, osobom w nałogach, bezdomnym, sierotom, osobom starszym, a także upadłym moralnie. Z nieba robi to samo - zapewnia s. Klara.

Apostoł słowa

Poznając biografię założyciela Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej, aż trudno uwierzyć, że wszystkie dzieła, w które się zaangażował, wyszły spod ręki jednego człowieka. Tuż ukończeniu Seminarium Duchownego w Lublinie, jako świeżo wyświęcony ksiądz, otrzymuje posadę wykładowcy w seminarium w Lublinie, wikariusza i szpitalnego kapelana.

Przy ogromie swojej pracy dostrzega jeszcze lubelską biedotę. Tworzy Lubelski Dom Zarobkowy dla biednych i bezrobotnych, by mogli uczyć się zawodu i podjąć pracę, zajmuje się prostytutkami, tworząc dla nich Przytułek św. Antoniego, organizuje noclegownie i sierocińce i domy opieki dla seniorów. Z narażeniem się zaborcom pomaga unitom. Z myślą o biedzie duchowej zakłada w działalność wydawniczą, początkowo w Lublinie, potem - by mieć większy zasięg, drukarnie organizuje także w Warszawie. Do pomocy w dziele wydawniczym tworzy nowe Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej.



- Bł. ks. Ignacy Kłopotowski odkrywa, że apostolstwo przez słowo drukowane zdobywa najwięcej osób dla Chrystusa. Działalność wydawniczą czyni swoją misją - mówi loretanka.



Pełniąc funkcję rektora filialnego kościoła podominikańskiego św. Jacka przy ul. Freta, później proboszcza parafii MB Loretańskiej przy kościele św. Floriana i praskiego dziekana aktywnie organizuje pomoc dla ubogich, sierot i osób starszych. To z myślą o nich 60 km od Warszawy w 1928 r. zakłada Loretto - ośrodek wypoczynkowy dla najbiedniejszych dzieci praskich, sióstr loretanek pracujących w drukarni oraz dla szerzenia kultu Matki Bożej Loretańskiej.

- Nasz założyciel wielokrotnie powtarzał, że "Loretto jest darem Bożym, a każdym darem trzeba się dzielić z bliźnimi”. I to staramy się robić - mówi s. Daria.



Zgłoś intencję: Prośby o modlitwę za przyczyną bł. Ignacego Kłopotowskiego można przesłać na adres: kustosz@loretto.pl. W nadesłanych intencjach w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 18 w sanktuarium MB Loretańskiej w Loretto sprawowana jest Msza św. najbliższe terminy Mszy św.: 2 lipca, 6 sierpnia, 6 września.