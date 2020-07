Zawsze w krawacie, profesjonalny, rzetelny i dociekliwy, ale zachowujący przy tym niezwykła kulturę. Lubił ludzi i ich szanował.

"Staszek był jednym z najbardziej profesjonalnych dziennikarzy PAP, punktem odniesienia agencji, dla nas, młodszych kolegów, był w niej od zawsze. Dzieje współczesne Kościoła w mediach to w dużej mierze wynik kilkudziesięcioletniej pracy Staszka. Wiele można o tym mówić, ale równie ważne, jeśli nie najważniejsze, zwłaszcza w tych czasach, to jego koleżeństwo i gotowość do pomocy młodym dziennikarzom, wielu z nas wiele mu zawdzięcza" - powiedział redaktor naczelny PAP Radosław Gil.