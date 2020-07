Biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński przypomniał, że "setna rocznica Bitwy Warszawskiej, nazywana "Cudem nad Wisłą", nie jest tylko wydarzeniem o charakterze politycznym i militarnym, ale także duchowym". "W związku z tym, zależy nam, aby tegoroczne jubileuszowe obchody nie ograniczyły się tylko do pewnych wydarzeń, nawet jeśli będą one przeprowadzone z wielkim rozmachem, ale aby przyczyniły się do odnowy duchowej narodu. Będziemy zatem nie tylko dziękowali Bogu za to, co się stało, ale także prosili o duchowe dobra dla Ojczyzny w tych nowych czasach, aby poszczególni ludzi i całe społeczności umiały właściwie odpowiedzieć na rodzące się potrzeby i wyzwania" – powiedział bp Kamiński.

Zapowiedział, że przygotowania będą miały trzy formy i będą propozycją dla parafii, wspólnot i osób indywidualnych. Wspomniał, że tym, co będzie je spajało, to modlitwa za wstawiennictwem Matki Bożej, adoracja Najświętszego Sakramentu oraz litania do Serca Pana Jezusa.

"W nowennę pompejańską, która rozpocznie się 23 czerwca, włączą się parafie odmawiając codziennie we wspólnocie cały różaniec w intencji Ojczyzny. Ważnym elementem będzie także adoracja Najświętszego Sakramentu oraz litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa podczas mszy św. Przez pierwsze 27 dni wołanie do Boga będzie miało charakter błagalny, zaś kolejne 27 formę dziękczynienia" - powiedział bp Kamiński.

Bezpośrednim przygotowaniem duchowym będzie nowenna przed uroczystością Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, która rozpocznie się 6 sierpnia. Dzień wcześniej symboliczna grupa pątników wyruszy pieszo na Jasną Górę w ramach corocznej Pieszej Praskiej Pielgrzymki Rodzin. Ze względu na obostrzenia sanitarne zdecydowano się w tym roku właśnie na taką formę pielgrzymowania. Osoby indywidualne i wspólnoty parafialne będą mogły łączyć się z pielgrzymką duchowo poprzez modlitwę i specjalnie przygotowane na ten czas konferencje.

"Wierni będą zaproszeni do codziennego uczestnictwa w Mszy św. ofiarowanej w intencji Ojczyzny, adoracji Najświętszego Sakramentu oraz odmawiania litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa" – powiedział bp Kamiński.

"Wybierające te formy chcieliśmy nawiązać do tego, co miało miejsce dokładnie 100 lat temu. List biskupów z 7 lipca 1920 roku wyzywał Polaków, aby w tej poważnej chwili trwali razem na modlitwie prosząc Boga o łaskę ocalenia i zwycięstwa nad nacierającymi siłami bolszewickimi, a co za tym idzie ateizmem. Polscy biskupi zgromadzeni 27 lipca na Jasnej Górze dokonali aktu zawierzenia narodu polskiego Sercu Jezusa wierząc, że to, co jest tajemnicą serca, a więc miłość Boga, będzie również źródłem ocalenia dla Ojczyzny" - dodał biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej Marek Solarczyk.

"Z kolei poprzez zachętę do indywidulanej i wspólnotowej adoracji Najświętszego Sakramentu nawiązujemy do decyzji metropolity warszawskiego kard. Aleksandra Kakowskiego, który zarządził od 6 do 15 sierpnia 1920 roku nowennę przed uroczystością Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Ważnym jej elementem była msza św. i adoracja Najświętszego Sakramentu, która 8 sierpnia odbyła się we wszystkich kościołach stolicy od godz. 7 rano do 5 po południu. Następnie ze wszystkich świątyń stolicy wyszły procesje w kierunku Placu Zamkowego, gdzie przy ołtarzu polowym, na którym ustawiono relikwie bł. Andrzeja Boboli, patrona Polski, i bł. Władysława z Gielniowa, patrona Warszawy, odbyło się nabożeństwo błagalne w intencji ojczyzny z udziałem około 100 tysięcy warszawiaków" – przypomniał bp Solarczyk.

Obchody setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej odbędą się od 13 do 17 sierpnia. Główne uroczystości będą miały miejsce w Warszawie, Ossowie, Radzyminie i Mińsku Mazowieckim.