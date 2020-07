Wirtualny chór zaśpiewa powstańcom  

"W tym roku bohaterów wydarzeń sierpnia i września 1944 roku nie możemy uhonorować tak jak zwykle. Zapewne 1 sierpnia na pl. Piłsudskiego nie będziemy mogli tak licznie, wspólne zaśpiewać »(Nie)zakazanych piosenek«. Zdrowie i bezpieczeństwo są teraz najważniejsze. Ta wyjątkowa sytuacja nie przeszkodzi nam jednak w tym, by w rocznicę Powstania Warszawskiego pokazać, że ciągle istnieje niezwykły chór tysięcy głosów z całego świata” - czytamy w komunikacie Muzeum Powstania Warszawskiego.



Instytucja upamiętniająca niepodległościowy zryw zachęca, by uczcić pamięć powstańców wspólnie zaśpiewaną piosenką. W ramach akcji #JednymGłosem zachęca do stworzenia wirtualnego chóru i nagrania teledysku do utworu "Pałacyk Michla”.



"Piosenkę należy zaśpiewać i nagrać samodzielnie. Może to być nagranie wideo lub audio. Utrwalony „Pałacyk Michla” zostanie zmontowany z innymi zgłoszonymi nagraniami tak, by powstał teledysk z wirtualnym chórem tysięcy głosów. Wystarczą Internet, telefon, słuchawki i uważne przeczytanie instrukcji postępowania. Materiał należy wysłać na adres jednymglosem@1944.pl do 28 czerwca (niedziela), do godziny 23.59” - czytamy w komunikacie.



Na stronie Muzeum znajduje się instrukcja, tekst piosenki "Pałacyk Michla”, podkład dźwiękowy, oraz regulamin i oświadczenie.