Hasłem tegorocznej pielgrzymki, która po raz 36. wyruszy z Warszawy do Miejsca Piastowego są słowa "Inną drogą”. - Nie będzie to typowa pielgrzymka, w tym roku będzie miała ona wymiar fizyczny, pokutny, duchowy i wspólnotowy. Do celu dotrzemy więc "inną drogą” - wyjaśnia ks. Maksymilian Michcik, michalita, przewodniki XXXVI Pieszej Pielgrzymki Młodzieży o Trzeźwość Narodu.

Pielgrzymka wyruszy na szlak 2 lipca po Mszy św. o g. 7 z parafii św. Andrzeja Boboli w Markach i będzie miała charakter sztafetowy. Oznacza to, że kilkukilometrowe odcinki będzie pokonywała inna, 2-3 osobowa grupa pątników, przekazując sobie otrzymane w trakcie pielgrzymowania intencje. Dzień wcześniej w archikatedrze warszawskiej zostanie odprawiona Msza św. Pątnicy dotrą do Miejsca Piastowego 13 lipca.

Lista, na która będą mogli zapisywać pielgrzymi chcący wziąć udział w sztafecie, zostanie zamieszczona na profilu PPMoTN na Facebooku. W pielgrzymowanie będzie można włączyć się duchowo, śledząc profil inicjatywy na Facebooku, Instagram lub YouTube. Przez wyżej wymienione środki przekazu organizatorzy będą transmitować poszczególne punkty pielgrzymi: Msze św., nabożeństwa, modlitwy, konferencje, a także podejmując osobistą modlitwę, pokutę czy spełnianie uczynków miłosierdzia.



"Ze względu na obowiązujące przepisy nie jesteśmy w stanie zbudować wspólnoty pielgrzymkowej w sensie fizycznym. Będziemy ją jednak tworzyć w wymiarze duchowym i wirtualnym” - piszą na stronie internetowej pielgrzymki organizatorzy.

"Poza Mszami Świętymi mogą być organizowane przez kierownika pielgrzymki inne spotkania, na które będziecie mogli dojechać (tzw. spotkania stacyjne). O szczegółach poinformujemy w późniejszym terminie” - czytamy w komunikacie.

Piesza Pielgrzymka Młodzieży o Trzeźwość Narodu Polskiego (PPMoTNP) została zainicjowana w 1984 r. przez ówczesnych kleryków naszego Zgromadzenia. 1 lipca 1985 r. wyruszyła pierwsza "trzeźwościówka”. Pielgrzymka rozpoczyna się 1 lipca w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie przy grobie Sł. Bożego Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a kończy w sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym. Przez dwa tygodnie młodzież z całej Polski na pielgrzymim szlaku wyprasza łaskę trzeźwości w polskich rodzinach.