Barbara Gruszka-Zych nominowana do nagrody "Ślad"

Zgłoszenia kandydatów do nagrody napłynęły z kilkunastu redakcji. Kapituła Nagrody Dziennikarskiej „Ślad” im. bp. Jana Chrapka na posiedzeniu 24 czerwca 2020 r. spośród 19 kandydatów nominowała trzy osoby.

Monika Białkowska, dziennikarka „Przewodnika Katolickiego”, autorka wideobloga „PRZEWODNIK 24. Reportaż z wycinków świata” została nominowana „za szczerość, dojrzałość, wrażliwość i teologiczną kompetencję w podejmowaniu trudnych dla Kościoła tematów i opisywaniu znaków czasu”. Kapituła doceniła nowatorską formę internetowej aktywności Moniki Białkowskiej w czasie epidemii COVID-19, a także jej publicystykę w serwisie Więź.pl.

Tomasz Terlikowski, dziennikarz, publicysta i autor książek, został wskazany za „prezentowaną od wielu lat odwagę i konsekwencję w dążeniu do wewnętrznego oczyszczania się Kościoła”. Kapituła zauważyła zwłaszcza tegoroczny zbiór wywiadów Tomasza Terlikowskiego „Tylko prawda nas wyzwoli. Przyszłość Kościoła katolickiego w Polsce”. Z uznaniem przyjęto wiele jego artykułów, które pobudzają do myślenia, oraz – co u dziennikarzy rzadkie – jego umiejętność przyznawania się do błędów.

Barbara Gruszka-Zych, poetka, reportażystka i dziennikarka „Gościa Niedzielnego”, zyskała nominację „za wkład w dialog współczesnego Kościoła ze światem kultury, inspirujące wywiady i doskonałe reportaże dotykające problemów zwykłych ludzi”. Kapituła nagrody dostrzegła delikatność i wrażliwość Barbary Gruszki-Zych w opisywaniu nawet najtrudniejszych historii, jej wzorowy warsztat dziennikarski i lekkie pióro.

Nazwisko laureata „Śladu” 2020 poznamy w połowie września. Jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna, laureat zostanie uhonorowany podczas gali w Domu Arcybiskupów Warszawskich.

Nagroda przyznawana jest od 2002 r. Laureatami jej dotychczasowych edycji byli kolejno: Ewa K. Czaczkowska, Grzegorz Polak, Stefan Wilkanowicz, ks. Jerzy Szymik, Marek Zając, Szymon Hołownia, ks. Marek Gancarczyk, ks. Kazimierz Sowa, Anna Gruszecka, Tomasz Królak, Jacek Moskwa, Krzysztof Ziemiec, ks. Jan Kaczkowski, Piotr Żyłka, Tomasz Rożek, Alina Petrowa-Wasilewicz, Brygida Grysiak, ks. Andrzej Draguła i Tomasz Krzyżak.

Patronem nagrody jest bp Jan Chrapek (1948–2001), człowiek mediów i przyjaciel środowiska dziennikarskiego.