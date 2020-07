Iść, by pokonać grzech  

Organizowana przez męską wspólnotę Droga Odważnych, Nocna Pielgrzymka Mężczyzn "Droga na Maxa” po raz pierwszy odbędzie się równolegle w aż czterech miastach: Krakowie, Gdańsku, Poznaniu i Warszawie.

Wydarzenie rozpocznie się 25 lipca o godz. 14 w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie serią wykładów i warsztatów na temat siedmiu grzechów głównych. Konferencje wygłoszą liderzy wspólnoty Droga Odważnych, m.in. Mariusz Marcinkowski, teolog i trener rozwoju osobistego, Michał Piekara, psychoterapeuta, założyciel Kliniki Małżeńskiej, i Michał Mokrzycki, koordynator męskiej pielgrzymki. W spotkaniu wezmą także udział kapelani wspólnoty: br. Adam Zwierz, kapucyn, oraz ks. Marcin Ożóg, proboszcz parafii Dobrego Pasterza na Wawrze.

"Walka z wadami głównymi to droga ciągłego badania swojego serca. Odkrywania w nim wszystkich pęknięć. Upadania, powstawania i dalszej walki. To droga nieustannego schodzenia głębiej. Dołącz do niesamowitej podróży. Takiej, która może przemienić Cię wewnętrznie” - zachęcają na stronie internetowej organizatorzy.

Po bloku wykładowo-warsztatowym zaplanowana jest wspólna kolacja, a następnie, o godz. 20 - Msza św., po której uczestnicy w kilkuosobowych grupach wyruszą na szlak. Pielgrzymi nocą pokonają 35 km z Ożarowa Mazowieckiego do Niepokalanowa.

- Każdy otrzyma pakiet startowy z wyznaczona trasą i zadaniami do wykonania na szlaku. Zachęcamy w nich m.in. do medytacji słowem Bożym, dania świadectwa, modlitwy z prośbą o uwolnienie z grzechów głównych - wyjaśnia Michał Mokrzycki ze wspólnoty Droga Odważnych. - Podczas nocnej drogi wiele może się w człowieku zmienić, to czas zmagania ze sobą, swoimi słabościami, lękami, ale także doświadczenia braterstwa i modlitwy.

W ubiegłym roku w "Drodze na Maxa” wzięło udział ponad 100 mężczyzn. Organizatorzy spodziewają się podobnego zainteresowania i zapewniają, że wydarzenie odbędzie się zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. - Przygotowaliśmy salę wykładową według wymogów sanitarnych, wszystkich uczestników obowiązuje zasada dystansu społecznego, dezynfekcja dłoni i maseczki - mówią organizatorzy.

Wspólnot Droga Odważnych od 2011 r. działała przy parafii Zesłania Ducha Świętego na Bielanach. Obecnie spotkania odbywają się w parafii Dobrego Pasterza na Wawrze. - Naszą misją jest kształtowanie mężczyzn jako przywódców w swoim życiu, rodzinie i Kościele, patronuje nam św. Maksymilian Kolbe. Inspirujemy się także duchowością św. Ignacego Loyoli, który zachęcał do nieustannego rozwoju, oraz św. Janem od Krzyża, mówi Jarosław Kumor ze wspólnoty Droga Odważnych.

W prowadzonych przez nią projektach, m.in. portalu motywacyjnym drogaodwaznych.pl, portalu z indywidualną ścieżką formacji duchowej odwazni.pl, grupie modlitewnej mężów za żony "Tarcza”, rekolekcji "Droga Lwa”, formują się ponad 2 tys. mężczyzn.

Szczegółowe informacje i zapisy na IV Nocną Pielgrzymkę Mężczyzn "Droga na Maxa” na stronie www.droganamaxa.pl.