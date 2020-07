Do poczytania: "Nie jesteś skazany"  

Książkę "Nie jesteś skazany” wydawnictwa RTCK czyta się jak niezły kryminał. To historia chłopka, który dwanaście lat spędził za kratami. I kiedy po kolejnym życiowym zakręcie znalazł się na dnie "zarzygany, cuchnący, zapity, w obłędzie szukając choć jednej pozytywnej myśli, czegokolwiek, czego mógłby się uczepić”, postanowił krzyknąć ile sił w płucach: "Jeśli istniejesz, Boże mojej babci, pomóż mi, błagam!".

Od tego momentu wiele się zmieniło. W więziennej celi zaczął odkrywać Biblię, prosząc, by Jezus - tak jak w przypowieściach - uzdrowił także jego, modlić się na różańcu i Koronką do Bożego Miłosierdzia. Pewnego dnia zapytał Jezusa, czy może zostać Jego przyjacielem. Dziś Grzegorz Czerwicki jest szczęśliwym mężem Renaty Czerwickiej, redaktor naczelnej wydawnictwa RTCK, którą poznał pierwszego dnia po wyjściu na wolność i tatą Kubusia. To dzięki jej pomocy powstała książka, która jest świadectwem namacalnego działania Boga-Przyjaciela w życiu człowieka.



Publikacja zawiera także dodatek zatytułowany "Moja książka” z miejscem na tytuł i czystymi stronami. To zaproszenie od autora do napisania własnej historii o przyjaźni z Bogiem i Jego prowadzenia.



Dla czytelników warszawskiego "Gościa” dzięki uprzejmości wydawnictwa RTCK mamy do rozdania książki. Otrzymają je nadawcy 1., 5. i 10. maila. Dane do wysyłki wraz z tytułem książki prosimy kierować na adres: warszawa@gosc.pl.

