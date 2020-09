Od 5 do 14 sierpnia w wybranych kościołach diecezji warszawsko-praskiej odbędą się całodzienne modlitwy dziękczynne za Cud nad Wisłą. W tej intencji w tym czasie modlić się też będzie Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin.

Z powodu epidemii tegoroczna 37. Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin Diecezji Warszawsko-Praskiej będzie miała wyjątkowy charakter. 5 sierpnia z sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej na szlak wyruszy tylko bp Marek Solarczyk z grupą księży. Inni uczestnicy będą mogli pielgrzymować wyłącznie duchowo.

"Przede wszystkim pragniemy dziękować Bogu za pamiętny rok 1920 i Cud nad Wisłą. Powodem do wdzięczności jest również 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II" - piszą organizatorzy pielgrzymki.

Program pielgrzymki łączy się z nowenną do Matki Bożej Łaskawej w intencji ojczyzny, podjętą w diecezji warszawsko-praskiej w 100. rocznicę Cudu nad Wisłą.

Biskup Romuald Kamiński zaprasza wszystkich do wspólnej modlitwy, codziennej Eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu, odmawiania Różańca i Apelu Jasnogórskiego. Całodzienna modlitwa będzie trwała w wybranych kościołach nowennowych od 5 do 14 sierpnia, a w ostatnim dniu będzie włączona w uroczystości przy krzyżu ks. Ignacego Skorupki na polach Ossowa. Nowenna zakończy się całonocną adoracją Najświętszego Sakramentu z 14 na 15 sierpnia we wszystkich kościołach diecezji.

Kościoły nowennowe:

5 sierpnia - Narodzenia Pańskiego w Warszawie, ul. Ostrobramska 72;

6 sierpnia - Miłosierdzia Bożego w Ząbkach, ul. 11 listopada 4;

7 sierpnia - bazylika katedralna św. Michała i św. Floriana w Warszawie, ul. Floriańska 3;

8 sierpnia - Najczystszego Serca NMP w Warszawie, ul. J. Chłopickiego 2;

9 sierpnia - św. Antoniego w Mińsku Mazowieckim, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 54;

10 sierpnia - św. Jana Kantego w Legionowie, ul. ks. Józefa Schabowskiego 2;

11 sierpnia - MB Królowej Polski w Otwocku-Kresach, ul. Czerska 21;

12 sierpnia - MB Częstochowskiej w Wołominie, ul. Kościelna 54;

13 sierpnia - konkatedra Bożego Ciała w Warszawie, ul. Grochowska 365.