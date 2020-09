Msza św. na rozpoczęcie 309. WPP  

W tym roku na pielgrzymi szlak 309. Warszawskiej Pielgrzymi Pieszej wyruszą tylko przewodnicy grup i służby obsługujące pielgrzymkę. Na Jasną Górę zaniosą intencje, które duchowi pielgrzymi złożą do specjalnej urny wystawionej z tyłu kościoła pw. Świętego Ducha przy ul. Długiej.

6 sierpnia w święto Przemienienia Pańskiego o godz. 6 przed paulińskim kościołem Mszę św. na rozpoczęcie 309. Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej odprawi kard. Kazimierz Nycz. Wezmą w niej udział przewodnicy grup i duchowi pielgrzymi. Pielgrzymom towarzyszą słowa sługi Bożego kard. Wyszyńskiego "Ten zwycięża, kto miłuje".



Dla wszystkich pielgrzymów duchowych od 6 do 14 sierpnia w ramach nowenny przed uroczystością Wniebowzięcia NMP odbywać się będą rekolekcje o Eucharystii: "Jak rozkochać się we Mszy św.?” Nauki będą się odbywać o godz. 9 oraz o godz. 17, a poprowadzi je o. Zbigniew Ptak, paulin z Krakowa. Poprzedzać je będzie modlitwa różańcowa. Codziennie od godz. 14 do 17 możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu, a o godz. 21 Apel Jasnogórski połączony z rozważaniami różańcowymi.

Dzień wcześniej, 5 sierpnia o godz. 17, w paulińskim kościele przy ul. Długiej zostanie odprawiona Msza św. w intencji zmarłych pielgrzymów warszawskich.

Zapisy na duchową pielgrzymkę 309. WPP: