Piłsudski na Kasztance, samolot nad głową  

Mocnym akcentem Muzeum Wojska Polskiego kończy działalność w Al. Jerozolimskich. Wprawdzie do przeprowadzki do nowej, budowanej jeszcze siedziby zostało jeszcze co najmniej kilkanaście miesięcy, ale w dotychczasowej siedzibie nie będzie już prawdopodobnie innych wystaw.

„Czas Chwały. Bitwa Warszawska 1920 r. 18. decydująca w dziejach świata” to jednocześnie podsumowanie stuletniej działalności placówki, powołanej w kwietniu 1920 r. Już kilka miesięcy po otwarciu w dawnej siedzibie na Podwalu, w muzeum zbierającym dowody chwały polskiego oręża na przestrzeni tysiąca lat można było pokazać blisko 50 zdobycznych bolszewickich sztandarów. Choć po II wojnie światowej upomniała się o nie Moskwa, dzięki kunsztownej rekonstrukcji można je zobaczyć także dziś. Ale nie one są jedynym eksponatem wystawy. Warto zobaczyć w Muzeum Wojska Polskiego m.in. stułę, czapkę i krzyż ks. Ignacego Skorupki, nieco wypłowiały mundur marszałka Józefa Piłsudskiego, czy malarstwo Kossaka, dokumentujące zwycięstwa polskiego oręża.

W przestrzeni muzealnej umieszczono replikę samolotu, którym latał Merian Cooper pilot eskadry kościuszkowskiej, uwagę widza skupia wykonana nowoczesną techniką sylwetka wodza zwycięskiej armii Józefa Piłsudskiego siedzącego na słynnej Kasztance. Warto też zwrócić uwagę na barwne sztandary jednostek walczących w obronie odzyskanej niepodległości.