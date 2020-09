Marianie z Góry Kalwarii na kwarantannie  

Wirusa COVID-19 potwierdzono u osoby, która w dniach 10 i 11 sierpnia przebywała na Mariankach. "Osoba ta nie odwiedziła sanktuarium św. ojca Stanisława Papczyńskiego, nie sprawowała u nas Mszy Świętej, ani nie miała kontaktu z żadną osobą spoza naszego domu zakonnego” - precyzuje komunikat zawarty na stronie sanktuarium św. o. Stanisława Papczyńskiego.

W związku z tym sanktuarium pozostaje otwarte, a Msze św. będą odprawianie przez księży spoza naszego domu zakonnego.

18 sierpnia wszyscy domownicy mający kontakt z osobą zakażoną zostaną poddani badaniom na obecność koronawirusa. Wynik będzie prawdopodobnie znany najpóźniej w czwartek 20 sierpnia.



Zgodnie z wytycznymi sanepidu, do czasu otrzymania wyników badań duszpasterzy, osoby, które w ostatnim czasie uczestniczyły w sanktuarium w Mszach św., nie są objęte obowiązkowymi rygorami sanitarnymi.

Jak informuje przełożony domu zakonnego, żaden z marianów mających kontakt z osobą zakażoną nie zaobserwował dotąd u siebie żadnych objawów. Kontaktu z osobą zakażona nie mieli: ks. Lukasz Mazurek MIC i ks. Dariusz Mażewski MIC, którzy w tym czasie przebywali na wakacjach. Informacje na temat bieżącej sytuacji dostępne będą na stronie: papczynski.pl oraz telefonicznie pod numerami: 515 866 612 i (22) 727 32 58.

To nie koniec zakażeń koronawirusem wśród księży marianów. Zamknięty do odwołania został kościół Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia na Stegnach. Powodem jest zakażenie koronawirusem, które wykryto u jednej z osób, która odwiedziła dom zakonny należący do Zgromadzenia Księży Marianów.

"Zgodnie z decyzją Inspekcji Sanitarnej, wszystkie osoby przebywające w naszym domu zakonnym, które miały kontakt z osobą zakażoną, zostały objęte kwarantanną, a to oznacza, że nasz dom zakonny i kościół przy ul. św. Bonifacego 9 pozostaje zamknięty do czasu decyzji stosownych władz" - informują marianie na stronie internetowej.

Zakażenie COVID-19 wykryto również u proboszcza parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny na Wrzecionie. Tam z kolei Msze św. odprawiają jedynie księża, którzy nie mieli kontaktu z zarażonym proboszczem. Na stronie parafii zamieszczono wyjaśniający komunikat: "Pozostali księża posługujący obecnie w naszej parafii nie mieli bezpośredniego kontaktu z ks. Proboszczem, więc mogą bezpiecznie odprawiać msze święte, udzielać komunii świętej i spowiadać".