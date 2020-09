Halo? Jesteś tam...  

Premiera płyty "Zajmij się mną" miała miejsce w maju tego roku, a już w sierpniu uplasowała się na piątej pozycji Oficjalnej Listy Sprzedaży oraz zajęła 2. miejsce na liście sprzedaży w sieci Empik i 4. na liście sprzedaży w księgarni Świat Książki. Pod koniec sierpnia ma ukazać się hiszpańska wersja tytułowej piosenki płyty "Zajmij się mną”, wydanej w Agencji Muzycznej Polskiego Radia.

Siostra Janina - Zajmij się mną

Agencja Muzyczna Polskiego Radia

- Na płycie dzielę się osobistym przeżywaniem wiary i chciałabym, by odnaleźli ją także wątpiący i poszukujący, a nawet niewierzący. Dlatego jej przekaz tworzy "muzyczne rekolekcje”: pytanie o istnienie Boga i szukanie z Nim kontaktu i osobowej relacji - mówi s. Janina. Tytuł płyty nawiązuje do znanej modlitwy ks. Dolindo "Jezu, Ty się tym zajmij”. W warstwie muzycznej to przede wszystkim muzyka pop w nowoczesnym stylu.

- Gitara od zawsze towarzyszy mi w pracy z młodzieżą, a muzyka to mój sposób na ewangelizację - mówi służebniczka.

Dla naszych Czytelników mamy trzy egzemplarze płyty "Zajmij się mną”. Otrzymają ją nadawcy 1. 5. i 10 maila wysłanego na adres warszawa@gosc.pl w raz z danymi adresowymi potrzebnymi do wysyłki.

