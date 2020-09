EDK także jesienią  

Ekstremalni pątnicy wyruszają na szlak w Wielkim Poście. W tym roku, ze względu na pandemię, wiosenne EDK nie odbyły się. Jej organizatorzy zachęcają więc do nocnej wędrówki jesienią - proponowany ogólnopolski termin to 18 września lub terminy poprzedzające święto Podwyższenia Krzyża Świętego.



Z Warszawy Ekstremalna Droga Krzyżowa wyruszy 11 września po Mszy św. o godz. 18 z sanktuarium św. Faustyny przy kościele Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny przy ul. Żytniej.



Ekstremalni pątnicy do wyboru mają dwie trasy. Pierwsza - Biało-Czerwona im. Matki Bożej Patronki Żołnierzy Września - prowadzi przez miejsca upamiętniające walki, m.in. cmentarz wojenny w Palmirach do Twierdzy Modlin (47 km). Duga - Karmazynowa św. Anastazji (79 km) - wyruszy przez sanktuarium MB Tęskniącej, sanktuarium o. Stanisława Papczyńskiego w Górze Kalwarii, w kierunku sanktuarium MB Fatimskiej w Górkach koło Garwolina.



Całonocna wędrówka, podobnie jak wielkopostna edycja, przebiegnie pod hasłem: "Droga przebaczenia”. "W EDK nie chodzi o to, aby przejść trasę i się zmęczyć. W EDK chodzi o to, aby zapoczątkować zmianę w sobie. EDK poznamy po jesiennych owocach - piękni ludzie to prawdziwy owoc EDK. W EDK chcemy zmieniać świat, zmieniając siebie" - pisze w orędziu do uczestników jesiennej EDK ks. Jacek Stryczek, pomysłodawca.



Udział w jesiennej edycji potwierdziło 54 z 400 regionów z całej Polski. Uczestników Ekstremalnej Drogi Krzyżowej obowiązuje rejestracja na stornie www.edk.org.pl.