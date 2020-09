Prezes IPN: Nie chcieliśmy zapomnieć o żadnym z tych miejsc  

Prezentowana przez dwa miesiące w 53 miastach wystawa zawiera najważniejsze epizody, które miały miejsce w lipcu, sierpniu i wrześniu 1980 r. Przypomina również o pierwszej pielgrzymce Jana Pawła II do Polski oraz o działaniach Kościoła.



28 sierpnia w uroczystym otwarciu wystawy uczestniczyli m.in. doradczyni prezydenta RP Andrzeja Dudy Zofia Romaszewska, minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski, szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego prof. Sławomir Cenckiewicz, a także ambasadorowie Łotwy, Ukrainy i Rumunii oraz działacze polskiego podziemia antykomunistycznego.



- Czterdzieści lat temu nasz kraj zmienił swoje oblicze. Wspólne działanie i wola setek tysięcy osób sprawiły, że powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy - pierwszy w komunistycznej części Europy i świata. "Solidarność" do dziś pozostaje fenomenem i inspiruje działaczy społecznych - cytował list premiera Mateusza Morawieckiego minister edukacji narodowej.



- Jan Paweł II nieustannie nauczał o przyrodzonej godności każdego człowieka i jego podmiotowości w czasie pracy. Z takiego przekonania wyrosła wielka idea wcielona w życie przez naszych rodaków, która dzięki porozumieniu, współpracy przyniosła nam wszystkim wolność - podkreślił premier.

- Misją IPN jest zawołanie po imieniu każdego, komu zawdzięczamy wolną Polskę, o nikim nie możemy zapomnieć - powiedział dr Jarosław Szarek podczas uroczystości wręczenia odznaczeń Alina Mykhailova

Uczestnicy odwoływali się do aktualnych wydarzeń na Białorusi. Andrzej Melak w imieniu odznaczonych zakończył przemówienie słowami: "Niech żyje Polska! Niech żyje wolna Białoruś!”. Podczas wręczenia odznaczeń jeden z udekorowanych rozwinął flagę w narodowych barwach białoruskich z napisem wykonanym cyrylicą "My s wami".



Ekspozycję można oglądać do 16 października. - Dzięki tej wystawie odkryliśmy wielu bohaterów tamtego czasu, bardzo wzruszające były momenty spotkań z mieszkańcami poszczególnych miejscowości, którzy odnajdywali siebie i swoich bliskich na fotografiach - zaznaczył prezes IPN. Zapowiedział także, że do końca roku ekspozycja odwiedzi jeszcze kilkanaście miejscowości w całej Polsce.

- Nie chcieliśmy zapomnieć o żadnym z miejsc, w których latem 1980 r. powiał duch Polski niepokornej. Niestety, opowiadamy fragment tej historii. Gdybyśmy chcieli wymienić każde strajkujące miasto, każdy strajkujący zakład pracy, zabrakłoby miejsca na tym placu - powiedział dr Szarek, podkreślając masowość i ogólnopolski zasięg rodzącej się Solidarności.



Podczas otwarcia ekspozycji dwudziestu trzech działaczy antykomunistycznej opozycji z lat 1956-1989, w tym czterech pośmiertnie, zostało odznaczonych Krzyżem Wolności i Solidarności.