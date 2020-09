Na rowerach podziękują za Cud nad Wisłą i niepodległość  

Pielgrzymka rozpocznie się 26 września Mszą św. o g. 9 równolegle w dwóch kościołach: św. Mikołaja w Warce i Niepokalanego Poczęcia NMP na Wrzecionie.

Pątnicy będą mieli do wyboru cztery warianty tras: 20 km z Wrzeciona do Wilanowa, 60 km z Warki do Wilanowa, 110 km z Wrzeciona do Grodziska Mazowieckiego lub 120 km z Warki do Grodziska Mazowieckiego.



- Poziom tras jest bardzo zróżnicowany, dlatego na szlak zapraszamy wszystkich niezależnie od poziomu zaawansowania w jeździe na rowerze - mówi ks. Daniel Szafarz z parafii NMP Królowej Świata, współorganizator archidiecezjalnej pielgrzymki. I dodaje: W tym roku będziemy dziękować Panu Bogu za Cud nad Wisłą i odzyskaną niepodległość.



To już trzecia rowerowa pielgrzymka organizowana przez Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Archidiecezji Warszawskiej, w ubiegłych latach pątnicy dziękowali za 100-lecie objawień w Fatimie oraz modlili się o beatyfikację prymasa Wyszyńskiego.



Pielgrzymka zakończy się integracyjnym grillem.



Informacje i zapisy: ks. Grzegorz Pakowski, tel. 694 702 176, e-mail: grzegorzpakowski@gmail.com, FB: bike&cross.