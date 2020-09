Strefę płatnego parkowania powiększono o jedną trzecią  

Nowa organizacja parkowania dotyczy 72 ulic na Woli i 45 na Pradze-Północ, czyli w sumie 68 km dróg. To potężne przedsięwzięcie, którego przygotowanie zajęło drogowcom kilka ostatnich tygodni. Wymalowane oznaczenia na jezdni to 25 tys. m kw. farby. W obu dzielnicach postawiono 1730 nowych znaków.

Poszerzona strefa obejmie w sumie 37,3 tys. miejsc parkingowych. To mniej więcej tyle, ile strefy w Krakowie, Poznaniu, Gdańsku i w Łodzi razem wzięte. Sama tylko dzielnica Wola to liczba miejsc parkingowych porównywalna ze strefą we Wrocławiu.

Nowa strefa na Woli obejmie teren pomiędzy Okopową i Towarową a al. Prymasa Tysiąclecia wraz z ul. Grabowską. Na Pradze strefa obejmie Starą i Nową Pragę bez Szmulowizny i okolic pl. Hallera.

Mieszkańcy strefy mogą parkować swoje auta w pobliżu domu bez opłat na podstawie wydanego abonamentu, który kosztuje 30 zł rocznie. Przyjezdni za pozostawienie auta muszą zapłacić. Ma to zniechęcać do zajmowania miejsc parkingowych na wiele godzin lub skłonić do skorzystania z komunikacji miejskiej. Dzięki temu kierowcom łatwiej będzie znaleźć miejsca parkingowe.

7 września zaczyna obowiązywać podwyższona kara dla kierowców, którzy nie zapłacili za parkowanie. Zamiast dotychczasowych 50 zł parkowanie na gapę będzie kosztować 250 zł lub 170 zł, jeśli kara zostanie opłacona w ciągu tygodnia.

Po warszawskiej strefie parkowania kursują trzy auta, które skanują tablice rejestracyjne i szukają parkujących na gapę. Nowa strefa przyniesie zmiany nie tylko dla kierowców. Uporządkowanie parkowania i częściowe lub całkowite przeniesienie parkowania z chodników na jezdnie to więcej miejsca dla pieszych. W sumie 24 ulice na Woli i Pradze stały się ulicami jednokierunkowymi - to jeden z elementów uspokojenia ruchu. A w ciągu najbliższych miesięcy na wolskich i praskich ulicach pojawią się też wyspy chroniące przejścia dla pieszych i słupki w miejscach, gdzie kierowcy parkują nielegalnie. W niektórych miejscach pojawi się nowa zieleń.

W przyszłym roku miasto planuje rozszerzenie strefy płatnego parkowania na Żoliborz i Ochotę.